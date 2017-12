El PSOE reta a Moriyón a una moción de confianza tras prorrogar presupuesto

(Actualiza la OV3044 con la postura de XsP)

Gijón, 20 dic (EFE).- El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Gijón, José María Pérez, ha retado hoy a la alcaldesa, Carmen Moriyón, a someterse a una moción de confianza vinculada a la aprobación del presupuesto de 2018 tras notificar en la Comisión de Hacienda su decisión de activar la prórroga para 2018.

Con esta decisión, ha apuntado Pérez en rueda de prensa, Moriyón "da por roto cualquier conversación sobre el presupuesto" y la moción de confianza constituye un mecanismo legal para estos procesos "que el gobierno municipal puede utilizar, si quiere".

De no obtener la confianza del pleno para aprobar las cuentas, ha recordado el portavoz socialista, el resto de grupos políticos tendrían un mes de plazo para presentar una moción de censura con un candidato alternativo y de no presentarla o de no prosperar, el proyecto presupuestario del gobierno quedaría entonces aprobado.

No obstante, ha advertido de que, si el gobierno no presenta un proyecto ante el pleno, no puede utilizar este mecanismo, "con lo cual la responsabilidad de que Gijón no tenga presupuestos el próximo año es única y exclusivamente suya, no de la oposición".

Pérez ha recordado que el Grupo Socialista mantuvo tres reuniones presupuestarias con la concejala de Hacienda pero ninguna con la alcaldesa ni con el portavoz del Gobierno en las que, tras presentar su borrador y escuchar las propuestas del PSOE, Foro rechazó casi todas las iniciativas de los socialistas.

"Desde entonces, no hemos vuelto a tener ni una sola conversación al respecto, porque ellos han ido aplazando las reuniones semana a semana", ha explicado el portavoz del PSOE, que ha considerado además "el colmo del absurdo" que la concejala de Hacienda, Ana Braña, apunte a la posibilidad de tener un presupuesto para febrero e ir tramitando hasta entonces modificaciones presupuestarias.

En cuanto a las partidas que se verían afectadas por una prórroga, Pérez ha mencionado cuestiones como las subvenciones para la rehabilitación de fachadas o las inversiones recogidas en el borrador y que estaban comprometidas de años anteriores, "muchas de ellas ni siquiera iniciadas".

A la decisión del equipo de gobierno de activar la prórroga se ha referido también el portavoz de Xixón sí Puede, Mario Suárez del Fueyo, que ha lamentado "la falta de interés" del equipo de gobierno en aprobar las cuentas al no aceptar su propuesta de remunicipalizar el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).

Según Suárez del Fueyo, el equipo de gobierno, "se negó en redondo" a aceptar esta propuesta "amparándose en determinados informes" que apuntan a que hacerlo constituirá un delito de prevaricación, "pese a que se está haciendo en otros ayuntamientos".

Además, ha apuntado a la posibilidad de que "los socios de Foro en el Congreso", en alusión al PP, les impidieran llevar adelante esta posibilidad dado que la alcaldesa ya sitúa en el marco de los posibles apoyos a las cuentas a los populares y a Ciudadanos.

Por su parte, la concejala de IU Ana Castaño, ha señalado que al equipo de gobierno "casi le viene bien" la prórroga dado que la principal crítica que recibe es que no ejecuta ni siquiera el gasto presupuestado.

"El equipo de gobierno tiene escaso interés en aprobar el presupuesto", ha apuntado, tras recordar que IU sólo tuvo dos reuniones con Foro "y desde entonces ha pasado más de un mes" por lo que ha cuestionado su falta de "seriedad" en este ámbito.

Además, ha emplazado al equipo de gobierno a resolver pronto esta cuestión y, en caso de que no constaten que no hay posibilidad de aprobar los presupuestos, "no lo alarguen en el tiempo para estar con dimes y diretes todo el primer trimestre del años".

Además, Ciudadanos ha considerado una "muy mala noticia" que Gijón empiece el año en prorroga presupuestaria lo que ha atribuido a las dificultades del equipo de gobierno para alcanzar acuerdos con los principales partidos de la oposición.

Para la formación naranja, "tanto su socio tradicional, Xixón Sí Puede, como el PSOE se han instalado en el partidismo y electoralismo y no han tratado realmente de buscar un acuerdo al pedir cuestiones que saben que son imposibles de llevar a cabo".

Esta circunstancia, unida a la probable intervención y tutela de las cuentas por el previsible incumplimiento de la regla de gasto, afectará especialmente a las partidas relacionadas con la inversión municipal "y mantendrá a la ciudad paralizada durante un año".