Ciudadanos acusa al tripartito y al PP de haber hundido la SOF

Oviedo, 21 dic (EFE).- El Grupo Municipal de Ciudadanos en Oviedo ha responsabilizado tanto al tripartito como al PP de haber hundido a la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), por no haber hecho "nada" para ajustarla a una ley que "todos conocían".

En un comunicado, el grupo ha manifestado que el PP tuvo año y medio para pedir informes sobre la viabilidad de la SOF, pero no preguntó nada hasta que perdió el "sillón de gobierno" y el "bastón de mando".

En el caso del actual Gobierno local, ha recordado que tuvo advertencias "claras" y "meridianas" del secretario municipal durante un año, y ha lamentado que se haya quedado "de brazos cruzados" hasta que les ha llegado "el agua al cuello".

Respecto a la situación actual, ha criticado que ambas partes se hayan sometido a un cruce de acusaciones para ver quien "miente más", ya que la culpa de hundir la SOF les "quema demasiado".

El portavoz municipal de Ciudadanos, Luis Pacho, ha declarado que la solución pasa por devolver la SOF a los socios, la "esencia" de la entidad" y ha pedido al alcalde, Wenceslao López, y al concejal de Cultura, Roberto Sánchez Ramos, que presenten unos estatutos para que éstos puedan votar una propuesta de futuro para la SOF, y que no les obligue a votar sobre la continuidad de los trabajadores, porque no les compete.

Por último, ha defendido que la SOF puede sobrevivir como otras asociaciones que reciben subvenciones municipales, a pesar del "desprecio" del tripartito y el PP, que no la quieren cuando no les resulta "útil" y no la pueden "manejar para sus propios intereses".