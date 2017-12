La AECC organiza un concierto solidario el 27 de diciembre en Gijón

Oviedo, 22 dic (EFE).- La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha organizado un concierto solidario de Navidad en el que participará el Joven Coro de la Fundación Princesa de Asturias, además de instrumentistas y grupos corales asturianos como el Dúo Carril Miranda (violín y piano), el Coro Más que Jazz, el Coro Ribadedeva y el Orfeón San Lorenzo.

El concierto se celebrará el 27 de diciembre en el Teatro de La Laboral de Gijón, a las 20:00 horas.

La AECC destinará la recaudación a la investigación, prevención y a la atención de enfermos y familiares desde un punto de vista psicosocial.

El Joven Coro interpretará un programa de villancicos tradicionales y al final del concierto cantarán todas las formaciones juntas All I want for Christmas is you, de Mariah Carey.