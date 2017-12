Javier Fernández emplaza a los nacionalistas a dedicarse a gobernar Cataluña

Oviedo, 22 dic (EFE).- El presidente del Principado, Javier Fernández, ha señalado hoy que el resultado de las elecciones catalanas deja "un escenario muy complejo" y ha emplazado a los partidos nacionalistas a renunciar a posturas unilaterales y a dedicarse fundamentalmente a gobernar Cataluña "que sin dudo lo necesita".

En declaraciones a los periodistas, Fernández ha apelado, pese a la mayoría en escaños obtenida por las formaciones independentistas, a que dichos partidos "defiendan sus posiciones dentro de la Constitución" y abandonen la vía unilateral que llevo a la aplicación del articulo 155 en Cataluña.

"Me hubiera gustado que no hubiera una mayoría nacionalista en escaños y que el PSC, pero me alegro de que haya habido una victoria clara de un partido constitucionalista y de que el número de voto haya sido mayor para las formaciones que no apoyan la independencia", ha apuntado el ex presidente de la gestora del PSOE.

Por su parte, el secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Adrián Barbón, ha calificado de "tremendo" un resultado que se debe gestionar "con mucha cautela, mucho diálogo y mucha calma" y ha asegurado compartir "plenamente" el análisis del candidato socialista, Míquel Iceta, que recordó que era la primera vez en dieciocho años que su partido no pierde apoyos.