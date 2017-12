La Sindicatura advierte de las dudas sobre la continuidad de Sogepsa y Zalia

Oviedo, 26 dic (EFE).- La Sindicatura de Cuentas el Principado ha advertido hoy de la concesión por parte de la administración autonómica a lo largo de 2016 de avales a las empresas públicas Sogepsa y Zalia por importe de 114,1 y 67,2 millones de euros, respectivamente, "pese a las dudas de su continuidad".

En su informe de fiscalización de la Cuenta General del Principado de Asturias del ejercicio 2016, la Sindicatura también apunta que el pasado año se ejecutó un aval que la administración autonómica había concedido en años anteriores a Alas Aluminium, lo que supuso un desembolso de 2,1 millones de euros.

Con ello, la administración del Principado tenía a 31 de diciembre de 2016 un importe pendiente de cobro por un total de 25,85 millones de euros correspondientes a los avales ejecutados en 2016 y en ejercicios anteriores.

El órgano fiscalizador también advierte de la falta de provisión para los créditos a largo plazo (140,9 millones de euros, al menos los correspondientes a Sogepsa (43 millones), "aún existiendo dudas razonables sobre la recuperación de tales fondos".

La Sindicatura considera que la cuenta general expresa "en todos sus aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera" de la administración de acuerdo al marco normativo.

No obstante, incide en que sigue sin facilitársele un acceso informático en tiempo real al ejercicio fiscalizado, pese al mandato realizado por parte de la Junta General.

Dentro del apartado de incumplimientos, la Sindicatura advierte de que los presupuestos prorrogados de 2016 incluyeron créditos iniciales superiores en 21,78 millones de euros a los del presupuestos que se prorrogó, lo que contraviene la ley de régimen presupuestario.

Además, apunta que la administración autonómica se endeudó por importe de 595 millones de euros sin que se aprobara una ley que indicara su destino y características, como también exige dicha ley.

Respecto a las subvenciones nominativas, la Sindicatura subraya que en el 52,17 por ciento de los expedientes analizados no fue suficiente la motivación de este procedimiento excepcional de concesión directa al no justificar la no vulneración del principio de igualdad.

Por ello, recomienda que, "por transparencia y seguridad jurídica", se incluya en los expedientes de concesión la motivación del uso de esta fórmula.

También considera recomendable que en aquellos procedimientos para cuya adjudicación se tengan en cuenta aspectos técnicos y no únicamente económicos, junto con la resolución de adjudicación se adjunten los informes técnicos de valoración de las ofertas, de cara a garantizar que la notificación a los candidatos o licitadores ofrezca los datos necesarios para interponer recurso fundado.