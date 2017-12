PP advierte de que con una prórroga se pierden recursos y oportunidades

Oviedo, 28 dic (EFE).- La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha advertido hoy de que con una prórroga presupuestaria Asturias "pierde recursos y oportunidades".

En su intervención en el Comité Ejecutivo Regional del PP, la presidenta popular ha denunciado que hay "un Gobierno regional sin iniciativa política y sin liderazgo en la región" y como consecuencia, "el 1 de enero Asturias estará sin cuentas aprobadas y sin presupuesto".

Tras destacar que el PP intentó negociar los presupuestos hasta la tarde previa a la presentación de la enmienda a la totalidad, cuando ella misma volvió a llamar al presidente, Javier Fernández, ha criticado que por "la desconfianza mutua, los recelos y el calculismo político" de la izquierda, finalmente Asturias se quedó sin presupuesto.

La popular ha considerado que el Gobierno pasó de considerar la prórroga una "tragedia" a decir que "no tiene importancia", pero, a su juicio, no es así porque "con una prórroga presupuestaria Asturias pierde recursos y oportunidades".

Además, ha advertido que la prórroga tiene "cierto automatismo en algunos créditos, pero no en todo".

En este punto, ha considerado que Javier Fernández no puede transferir esa penalización al resto de grupos parlamentarios, ya que fue él el que "fue incapaz" de alcanzar un acuerdo, en parte porque "no lo intentó mucho" y "porque no quiso", ya que los intentos negociadores del PP fueron "los mismos" que en 2015 y 2017.

En otro orden de cosas, la presidenta del PP asturiano ha tildado de "malos" los resultados obtenidos por el PP en Cataluña y ha considerado que deben servirles para seguir trabajando, saber recomponerse, activarse y volver a trabajar en pro de los catalanes.

También ha señalado que le "sorprende negativamente" que la candidata del Ciudadanos a la Presidencia de la Generalitat, Inés Arrimadas, no haya intentado formar gobierno, porque "cuesta mucho ganar elecciones y cuando se gana lo licito es liderar lo que sea".

Por último, ha avanzado que en enero el PP celebrará un seminario sobre la cooficialidad para mostrar cómo afecta a la vida de la gente y los "rigores" que supone, ya que no es algo voluntario y cuando se impone, se "despliegan derechos y deberes que se imponen sí o sí".