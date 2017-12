Coto: No tiene sentido que Javier Fernández siga al frente del Gobierno

Oviedo, 29 dic (EFE).- La presidenta de Foro, Cristina Coto, ha considerado hoy que "no tiene ningún sentido" que Javier Fernández siga al frente del Gobierno del Principado y ha reiterado su emplazamiento a que disuelva el Parlamento y convoque elecciones.

En declaraciones a los periodistas, Coto ha avanzado que en 2018 Foro seguirá haciendo oposición porque no cree en las políticas del Ejecutivo autonómico, sino que quiere una transformación de las políticas en Asturias.

En lo se refiere el partido de gobierno, ha considerado "evidente que ya no tiene ningún sentido la presencia de Javier Fernández al frente del Gobierno de Asturias" ya que es "incapaz de entenderse con su propio partido, incapaz de entenderse con las propias izquierda e incapaz de entenderse con el Parlamento" al que desprecia.

Frente a este modo de actuar, ha considerado que en la Junta General han de abordarse "muchísimos temas" como el Pacto Demográfico o el Plan del Suroccidente que, a su juicio, no se debaten en sede parlamentaria.

En su opinión, "sería bueno" que Fernández convocara elecciones, ya que "no tiene ningún sentido esa permanencia, ese encadenamiento al sillón, sin el apoyo de su propio partido político y sin posibilidad de dialogar".

En otro orden de cosas, ha insistido en que si el Gobierno "incumple nuevamente la ley" al incluir la deuda en la prórroga presupuestaria, Foro se planteará llevar el asunto a los tribunales como hizo en 2014 ya que es "gravísimo",

Coto ha defendido que el Gobierno acuda a la Junta si quiere recurrir al crédito porque "probablemente no habría ningún problema" para aprobarlos aunque, a su juicio, el problema reside en que el Gobierno no quiere porque "hay mucho de opacidad" y de no querer contar el destino de esos créditos.

La líder de Foro ha hechos estas afirmaciones durante el brindis de Año Nuevo que ha ofrecido junto al diputado de Foro por Asturias, Isidro Martínez Oblanca, y otros dirigentes de su partido a los periodistas que siguen la información parlamentaria.