Llamazares compara a Fernández con Puigdemont por argumentos xenófobos

Oviedo, 29 dic (EFE).- El portavoz parlamentario de IU, Gaspar Llamazares, ha comparado hoy a la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, con el ex jefe del Ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, por recurrir a "argumentos xenófobos" para justificar su oposición a la oficialidad del asturiano.

Llamazares se ha referido así a la decisión del PP de poner el foco en la próxima campaña electoral sobre este asunto, que apoyan PSOE, Podemos e IU, y a las afirmaciones de Fernández en las que aseguraba que aspiraba a hablar asturiano "sin imposiciones" y sin que "señores de Logroño y Burgos" den "lecciones" en este ámbito.

En un comunicado, el portavoz de IU ha llamado la atención sobre el hecho de que el PP asturiano convierta el veto "preventivo" al asturiano asunto de campaña electoral pese a que podría tener otras muchas prioridades que tienen que ver con la vida de los asturianos.

"Su principal prioridad es negativa, cuando todavía ni siquiera hay un proceso de reforma del Estatuto de Autonomía", advierte Llamazares, que recuerda además que el PP sí garantiza la cooficialidad de la lengua gallega.

Para el dirigente de IU, la líder del PP "parece Puigdemont con argumentos xenófobos para quienes no nacimos en Asturias" y considera que seguramente utiliza esos planteamientos "porque no puede poner en valor lo que no ha hecho el Gobierno central por Asturias en materia de infraestructuras ni tampoco su política de oposición en el Principado".