Podemos pide que créditos extraordinarios sean para necesidades sociales

Oviedo, 29 dic (EFE).- El portavoz de Podemos en la Junta General, Emilio León, ha afirmado hoy que su partido no será "ningún obstáculo" para tramitar los créditos extraordinarios anunciados por el Gobierno para compensar la prórroga, pero exigirá que se destinen a cubrir necesidades sociales.

En declaraciones a los periodistas durante un acto organizado en un llagar de Nava, León ha afeado que el PSOE y el Gobierno prefieran "irse a comer el turrón que presentar unos nuevos presupuestos" y que opten por recurrir a "lo más cómodo", que es la prórroga de unos presupuestos pactados con el PP.

No obstante, ha señalado que ellos van a ser "exigentes", porque consideran que los créditos se tienen que destinar a necesidades sociales.

"No van a tener excusas para dejar sin satisfacer las necesidades sociales de la ciudadanía, no van a utilizar la prórroga ni para justificar la arbitrariedad en el uso de las cuentas públicas, ni para justificar lo que no funciona", ha remarcado León, quien ha criticado que el Gobierno haya demostrado "una gran inercia", no haya querido "un acuerdo del cambio" y busque ahora "una coartada".

Por eso, su "desafío" es apelar al conjunto de la ciudadanía que quiere un cambio en 2019 a trabajar a lo largo de 2018 para "sentar las bases".

Haciendo balance del año, León indicado que 2017 comenzó con el reto de "revertir una década perdida por la aplicación de las recetas de la austeridad", pero se han encontrado con un PSOE "que ha tirado la toalla y no ha sido capaz de asumir el desafío de alcanzar acuerdos que benefician al conjunto de la mayoría social" y con "miedo" a alcanzar un acuerdo con Podemos.

En cuanto al PP, ha dicho que carece de alternativas y que está "cargado de casos de corrupción y de inercias" que dificultarán que constituya una solución a los problemas de Asturias.

Frente a esto, ha destacado que en la negociación, Podemos planteó "espacios de entendimiento" para los problemas prioritarios de los asturianos, pero el PSOE, "con mirada cortoplacista", prefirió ir a la prórroga de los presupuestos pactados con el PP.

Ahora, ha dicho, les queda mirar hacia delante ya que han contribuido a cambiar la política en Asturias y tienen un compromiso ético, territorial, y con las prioridades sociales, que no nació para "estar subalternizado ni al PSOE, ni para claudicar con las políticas de austeridad".