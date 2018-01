Cs rechaza que Asturias esté en campaña 18 meses porque es "muy malo"

Oviedo, 2 ene (EFE).- El portavoz de Ciudadanos Asturias, Ignacio Prendes, ha advertido hoy del peligro que supone para la región que, tras ver prorrogados los presupuestos del Principado para 2018, puedan plantearse los próximos 18 meses como campaña electoral, situación "muy mala" frente a la necesidad de hacer política del día a día.

En declaraciones a los medios momentos antes de reunirse con la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), Prendes ha afirmado que "la máquina electoral" de Ciudadanos Asturias está puesta "desde hace tiempo" y desde el mes de julio hay un nuevo Comité Autonómico.

No obstante, ha matizado que "no es una máquina electoral al uso" y que la formación naranja espera que los próximos meses hastas las elecciones no sean una campaña electoral contínua.

Tras desear que en Asturias los políticos sean "capaces de hacer política efectiva y dejar de mirar a las urnas y a procesos internos de los partidos", el portavoz de la formación naranja ha puesto la vista en las encuestas que apuntan a un crecimiento de Cs a nivel nacional.

En su opinión, el apoyo creciente que está recibiendo Cs se traducirá en apoyo en otras convocatorias electorales, también en Asturias.

Tras señalar que es la foto de un momento que ratifica que la política que Ciudadanos ha llevado hasta el momento es la "adecuada", ha advertido de que la toman con "muchísima prudencia y calma".

Por otra parte, ha defendido que Cs reclame la Presidencia del Parlament de Cataluña, por un "principio básico de respeto democrático", ya que ha ganado en votos y escaños".

Por último, ha defendido que la Presidencia del Parlament tiene "un papel muy importante" y sería "muy bueno" que la ostentara Cs para cambiar la línea del Parlament y que se respetara "la palabra y la legalidad" y se hiciera política dentro "del marco constitucional".