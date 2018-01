El PP pide explicaciones al PSOE sobre el "desaguisado" del saneamiento

Avilés, 4 ene (EFE).- El portavoz municipal del PP de Avilés, Carlos Rodríguez de la Torre, ha pedido hoy explicaciones a las últimas administraciones socialistas sobre lo que ha calificado de "desaguisado" de las obras de saneamiento de la ciudad que ahora precisarían de una inversión extra de 39,8 millones de euros para corregir errores.

El representante del PP ha explicado que las obras saneamiento no cumplen con la normativa comunitaria, los trabajos no se han llevado a cabo de modo correcto y la depuradora no funciona como debiera.

Corregir esta situación, según ha indicado Rodríguez de la Torre, representa un coste adicional de 39,8 millones de euros, que es el doble de lo que costó en su día la construcción de la depuradora.

"Esto es consecuencia de la desidia de décadas de las distintas administraciones socialistas en el Ayuntamiento de Avilés, que se traduce en malos olores y en un mal funcionamiento del saneamiento", ha declarado el portavoz del PP.

Carlos Rodríguez de la Torre ha señalado que, como consecuencia de todos ello, "tiene ahora que venir el Gobierno de España al rescate de todo esto con casi 40 millones de euros".

"Por una parte, es una buena noticia porque el Gobierno de España viene a solucionar el problema, pero es una muy mala noticia porque significa que se ha malgastado el dinero y aquí hay una responsabilidad política que recae en el PSOE", ha subrayado el portavoz municipal del PP.