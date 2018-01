El PP pide un reglamento que contemple daños indirectos por ataques de lobo

Oviedo, 4 ene (EFE).- El diputado del PP en la Junta General Luis Venta, quien hoy se ha reunido en Cangas de Onís con alcaldes y portavoces del PP de los concejos del parque nacional de los Picos de Europa, ha pedido un reglamento que contemple daños directos e indirectos por ataques de lobo.

En declaraciones a los medios, Venta ha criticado al Gobierno autonómico por "burlarse en la cara" de los ganaderos del Oriente de Asturias al decir que en 2017 el plan contra el lobo no ha sido un éxito.

"Este Gobierno ya parece una compañía de teatro", ha dicho el parlamentario del PP, que ha considerado que si no ha sido un éxito, ha sido un fracaso y la causa es que el Gobierno regional no ha puesto medidas.

Venta ha censurado que el Gobierno diga a los ganaderos que aunque hay más daños no se da parte "porque no hay una reglamentación concreta" y ha pedido un reglamento que contemple también daños indirectos, de manera que en caso de que no se pueda demostrar el ataque de un lobo, se pague también al ganadero.

El dirigente popular ha acusado al Ejecutivo de estar disuadiendo a los ganaderos para que no vayan a declarar los daños porque sabe que "la mayoría de esos daños no los van a cobrar".

Por eso, ha pedido que "deje de teatralizar" y tome medidas para que los daños del lobo en Asturias y en el Oriente dejen de ser un problema.

Por otra parte, ha señalado que el PP está a favor de que exista Parque Nacional de los Picos de Europa, pero un parque "que mire a los vecinos", no uno "intervenido por el Gobierno socialista".

Venta ha reclamado al Ejecutivo que apueste desde el punto de vista económico por el Parque y dé ayudas a los municipios de la zona, ya que en 2017 pese a que el Gobierno central ha puesto 379.000 euros, el autonómico ha aportado "cero euros".

Por otra parte, ha avanzado que pondrán en común posibles acciones políticas en la Junta General para que el tren cremallera a los Lagos de Covadonga sea una realidad.