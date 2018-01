IU ve en la factura en la sombra una cortina para ocultar gestión sanitaria

Oviedo, 5 ene (EFE).- El portavoz de IU en la Junta General, Gaspar Llamazares, ha considerado hoy que la factura sanitaria que el Gobierno quiere entregar a los pacientes, la llamada "factura en la sombra", es una "cortina de humo" que oculta "sombras muy preocupantes" del Ejecutivo en la gestión sanitaria.

"Sanidad acaba de decir que los asturianos tengan por estas fechas regalo de Reyes Magos carbón de la factura sombra en materia sanitaria, que es mercancía averiada", ha denunciado Llamazares en rueda de prensa, donde ha indicado que pese a que esta idea pulula por la administración desde finales de los años 90, sólo se aplica parcialmente en Andalucía y en la Comunidad Valenciana.

Llamazares ha considerado que si se aspira a que el sistema funcione coherentemente habría que tratar el tema en el Consejo Interterritorial de Salud, y ha criticado que esta "ocurrencia" se anuncie en este momento, cuando hay una mayor demanda en el sistema sanitario por la epidemia de gripe.

A su juicio, un ciudadano puede concluir que se le castiga porque utiliza mal los servicios sanitarios cuando la medida "no tienen ninguna utilidad", porque el paciente no tiene capacidad de decidir la orientación del sistema que, además, no se rige por la oferta y la demanda.

Lo más "preocupante", ha remarcado, es que se ocultan las carencias del sistema y de la política sanitaria, como la mala planificación en la gestión de la gripe, sin mejoras en la gestión del personal.

También ha citado el "agujero negro" de la política sanitaria con leyes que no se han puesto en marcha o anuncios y mandatos paralizados como la integración de la atención continuada o la revitalización de la Atención Primaria.

A IU le preocupa que la "factura en la sombra" transmita la idea "coactiva o disuasoria" de mala utilización de los servicios por parte de los asturianos, que ya tienen una factura "muy clara", que es su "declaración de la renta".

El portavoz de IU ha considerado que si la finalidad de esta factura fuera la implantación del copago sanitario, tal y como apuntaba ayer el PP, "la cosa sería mucho más grave", pero no ha querido hacer juicios de intenciones, cuando, además, ha considerado que si alguien tiene una "obsesión" con el copago es el PP.