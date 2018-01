Los sindicatos protestan por el despido de 11 trabajadores de Duro Felguera

Oviedo, 9 ene (EFE).- El comité de empresa de Duro Felguera Operaciones y Montajes (DFOM) ha denunciado hoy que la compañía, después de varias negociaciones, realizó un despido objetivo a trece trabajadores, jubilará a dos y reubicará al resto, y ha precisado que hay dos empleados que buscaron trabajo por su cuenta, por lo cual, son once los que van a la calle.

Los once trabajadores y el comité de empresa instan al presidente de Daorje, Miguel Zorita, a que cumpla con su palabra de que, según aseguran, "no tiene ningún problema y que están dispuestos a echar un cable a ArcelorMittal, a Duro Felguera o a cualquier otra empresa del entorno".

"Ya no estamos hablando de veintiséis ni de veintidós familias, estamos hablando de once, ya que DFOM, en la actualidad, no tiene obra donde ubicar a esta plantilla, por lo que solicitamos a Daorje que haga el esfuerzo de subrogar a esta gente como en su día se iba a hacer", dice el comité de empresa en una nota.

Mientras tanto, siguen las movilizaciones y los cortes a la entrada y salida de la factoría, de 13:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.