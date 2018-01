IU plantea una renta social para aprobar los presupuestos de Avilés

Avilés, 11 (EFE).- El coordinador general de IU de Avilés, Juan José Fernández, ha fijado hoy como requisitos para apoyar unos nuevos presupuestos municipales la creación de una renta social, como la existente en Gijón, y la congelación del proceso de privación de servicios como paso previo a la remunicipalización.

"Consideramos que son dos propuestas asumibles para un partido de izquierdas, la renta social municipal no es un tema utópico, es algo que ya está funcionando con éxito en Gijón", ha explicado el coordinador de IU, que ha presentado sus propuestas junto a los tres concejales que conforman el grupo municipal de la coalición.

Frente a esta propuesta, IU lamenta encontrarse con el "rechazo absoluto" del PSOE, en el Gobierno Local, "que sigue una estrategia totalmente contrapuesta a la que tiene en el ámbito regional".

"Estamos muy sorprendidos y decepcionados porque consideramos que no se puede pretender gobernar Avilés con ocho concejales en una Corporación de veinticinco, el PSOE tiene que abrir un diálogo con el resto de los grupos políticos para diseñar un proyecto de ciudad mayoritariamente compartido", ha declarado Juan José Fernández.

En opinión de IU, "no se puede presentar un proyecto de presupuestos cerrado y decir que, si no, se va a una cuestión de confianza y actuar como si Avilés fuera su cortijo particular".

"Tienen que entender que en las elecciones municipales los avilesinos recetaron diálogo y decidieron que hubiera una Corporación Municipal muy plural y no se puede intentar gobernar utilizando subterfugios legales como la cuestión de confianza para aprobar los presupuestos", ha indicado el responsable de IU de Avilés.