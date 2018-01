De Rueda denuncia a tres concejales de Avilés ante la dirección del PP

Avilés, 15 ene (EFE).- El presidente de la gestora del PP de Avilés, Pedro de Rueda, ha denunciado hoy ante el Comité de Derechos y Garantías del partido a los concejales Alfonso Araujo, Constantino Álvarez y Francisco Zarracina por considerar que han sido desleales al partido.

Los tres ediles convocaron una rueda de prensa en la que cuestionaron la decisión del PP local expresada públicamente por el portavoz municipal, Carlos Rodríguez de la Torre, de dar por concluidas las negociaciones con el PSOE para el presupuestos de 2018 por entender que ambas formaciones defendían distintos modelos de ciudad.

Para el presidente de la gestora, el hecho de que estos tres ediles se pronuncien públicamente en contra de una decisión interna del partido y cuestionen la labor de su portavoz municipal, es "insólito".

"He trasladado estos hechos al Comité de Derechos y Garantías del PP de Asturias, no soy juez ni parte, y será en ese ámbito donde se decida si se abre o no expediente, y de ser así, lo resolverán de una manera o de otra", ha indicado De Rueda en declaraciones a Efe.

No obstante, el presidente de la gestora ha calificado de "deslealtad tremenda" el gesto de estos tres concejales, y ha añadido que "probablemente sea una más".

En su opinión, los tres concejales "son nostálgicos" de los más de veinte años de la etapa de Joaquín Aréstegui al frente del partido y, en la última etapa, de Carmen Rodríguez Maniega, que fue apartada del cargo por el PP regional.

De Rueda ha señalado que el PP de Avilés está para resolver proyectos como el soterramiento de las vías del tren o la ronda norte del puerto "y no para cuitas personales".

Además, ha calificado de "insólito" que tres concejales decidan tener una voz disidente. al margen del portavoz municipal, Carlos Rodríguez de la Torre.