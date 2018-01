La acusada afirma que su hijo está con su padre pero no revela dónde

Oviedo, 17 ene (EFE).- La mujer acusada de abandonar a su hijo, M.J.G., y para la que el Ministerio Público pide dos años de cárcel y nueve de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, ha declarado hoy que el menor se encuentra con su padre, aunque no ha querido revelar la identidad de éste ni el paradero de ambos.

La mujer, que ya fue condenada en noviembre de 2016 a tres años de cárcel por dejar solas en casa a sus tres hijas pequeñas, una de tan sólo un mes y las otras dos de uno y dos años, se ha enfrentado hoy a otra vista oral en el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo por negarse a revelar el paradero de un hijo nacido en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en 2009.

En su declaración, la acusada, que se ha negado a responder a las preguntas de la Fiscalía y de la acusación particular, ejercida por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, ha asegurado en respuesta a su defensa que su hijo está con su padre, aunque no ha querido desvelar ni su identidad ni el paradero de ambos, y ha apuntado que el menor estaba bien hasta su entrada en prisión.

El tío de la acusada, que actualmente tiene la custodia de dos de los cinco hijos de su sobrina y está en trámites de conseguir la de otros dos, ha señalado que la última vez que vio al menor fue cuando éste tenía "alrededor de un año" (actualmente el niño tiene ocho años) y que en ese momento estaba "perfectamente".

Sin embargo, ha reconocido que desde el momento que su sobrina le comunicó que su hijo estaba en Portugal no ha vuelto a verle ni a tener contacto con él, y las únicas noticias que tiene sobre su estado es que la madre le asegura que "está bien".

Además, ha añadido que desconoce el nombre del padre del menor, ya que nunca le ha preguntado a su sobrina por este tema, y ha afirmado que en el libro de familia no tiene filiación paterna.

Sin embargo, tanto la Fiscalía como la acusación particular han sostenido que M.J.G. ha cometido el delito de abandono continuado, ya que no está ejerciendo la patria potestad, que es una obligación, y está impidiendo que las autoridades indaguen para conocer su estado.

Además, han subrayado que este estado de desconocimiento no permite aclarar si el menor está "vivo o muerto", o "atendido o abandonado", y han recordado que la acusada ya fue condenada por dejar solas en casa a otras tres hijas de muy corta edad.

Por este motivo, han solicitado que se le imponga una pena de dos años de prisión y nueve de inhabilitación del ejercicio de la patria potestad, por un delito de abandono continuado del menor.

Por su parte, la defensa de la acusada ha alegado falta de pruebas, ya que desde su punto de vista no se ha podido probar ninguno de los delitos que se le acusa, y ha pedido la libre absolución de su defendida.

En este sentido, ha manifestado que no se ha podido demostrar que el menor esté en situación de abandono, ya que no se sabe su paradero ni su estado, y ha declarado que el hecho de que no conste su escolarización ni su atención sanitaria en el Principado de Asturias no es motivo suficiente para encarcelar a una persona.

A su juicio, ni la Fiscalía ni la acusación particular han realizado las gestiones e investigaciones suficientes para probar los delitos de los que se acusa a M.J.G., ya que tan sólo se cita un informe de "media cara" como investigación policial y ni siquiera se ha requerido el testimonio de dicho agente en el juicio, y ha recordado que esto es un procedimiento penal, no un "juicio social", por lo que no deben juzgarse delitos anteriores.

Esta instrucción parte de una causa anterior, cuando M.J.G. fue condenada por dejar solas en casa a sus tres hijas pequeñas, y se negó a informar del paradero de su otro hijo, nacido en 2009, limitándose a decir que estaba en Portugal con su padre.

Tras las correspondientes gestiones realizadas por la Brigada de Policía Judicial (SAF), tanto en España como en Portugal, se continúa sin conocer el paradero del menor, al que no consta que se le haya expedido DNI o pasaporte.

Además, el Centro de Cooperación Policial Aduanero (CC PA) ha confirmado que el niño no es residente legal de Portugal, y que no constan datos sobre el mismo.

Las últimas referencias del menor se remontan al año 2011, fecha en la que su abuela materna manifestó que el niño se había ido con su madre de vacaciones a Portugal, y que desde entonces no había vuelto a saber de él.