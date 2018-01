Alonso rechaza las acusaciones del PP de tapar casos de acoso a docentes

Oviedo, 17 ene (EFE).- El consejero de Educación y Cultura, Genero Alonso, ha defendido hoy la actuación de la jefa de Servicio de Inspección Educativa, Dolores Guerra, y ha negado que desde su departamento se dicten instrucciones políticas para ocultar supuestos casos de acoso a docentes.

En un comunicado, Alonso ha respondido así a las acusaciones del diputado del PP David González Medina que ayer afirmó que Alonso mantiene al frente del servicio de inspección "a una comisaria política" de la que los inspectores reciben directrices para "tapar" casos de acoso a profesores por parte de alumnos y familiares.

El consejero ha incidido además en que su departamento trabaja ya en la Ley de Autoridad del Profesorado para la defensa jurídica de los funcionarios y ha precisado que, aunque la norma no tenga aún pleno desarrollo, "este hecho no implica que las conductas perjudiciales para los docentes no se atajen convenientemente".

En cuanto a las condiciones laborales de los docentes asturianos a las que aludía González Medina, el titular de Educación ha subrayado que los cambios en el horario lectivo en Secundaria responden a una normativa estatal elaborada por el Gobierno del PP.

Asimismo, ha señalado que las evaluaciones externas sitúan Asturias en niveles de excelencia en cuanto a calidad "tal y como queda demostrado en el reciente Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora (PIRLS 2016)".

A su juicio, las acusaciones del diputado popular "denotan un preocupante desconocimiento de la realidad escolar asturiana y del marco normativo de Educación" al tiempo que "causan daño al sistema, al profesorado y al alumnado".