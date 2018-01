Un corte de tensión provoca una incidencia en las baterías de ArcelorMittal

Avilés, 17 ene (EFE).- Un corte de tensión eléctrica ha afectado a las baterías de coque de ArcelorMittal de Avilés y a otras instalaciones de la ciudad, según han apuntado a Efe fuentes de la siderúrgica, que indican está investigando la causa y el alcance de lo sucedido.

"El corte de tensión ha obligado a encender las antorchas de seguridad para quemar el gas excedentario", ha señalado la empresa.

El incidente ha sido denunciado por el Colectivo Ecologista de Avilés (CEA) ante la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente debido a la alarma que asegura que ha causado a los vecinos por la aparición de nubes negras.

El CEA ha lamentado en una nota que "cuando no es una nube, es una fuga, o un vertido, no hay mes que no haya un accidente en unas instalaciones viejas que funcionan con una importante precariedad".

El colectivo pide a la empresa "que tome medidas decididas de mejora ya si quiere que sigan funcionando unos años más, no se puede permitir por mas tiempo esta precariedad continua con el impacto que supone para los colindantes".