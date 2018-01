El PP se opone al área metropolitana, que tilda de "palabrería"

Oviedo, 17 ene (EFE).- La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, se ha opuesto hoy a la creación del área metropolitana central de Asturias, una medida que ha tildado de "palabrería".

"Lo del área metropolitana a mí me recuerda al 'arecismo'. Es palabrería, estudios muy bien encuadernados, presentaciones fantásticas", ha señalado Fernández, que ha sostenido que en Asturias hay figuras suficientes sin necesidad de recurrir a la creación de una nueva área metropolitana.

En declaraciones a los medios en la parroquia de Pillarno, en Castrillón, Fernández ha considerado que lo del área central suena "fantástico", pero cuando se desciende a la letra pequeña el tema de residuos está sin resolver y el asunto de Cogersa "absolutamente colmatado".

La dirigente popular ha criticado que el pasado verano el consejero hizo una "gran presentación" y "ahora resulta que se tiene que envolver todo en un área metropolitana".

En este punto, ha denunciado que son "unos cuantos años escuchando milongas socialistas, que no suponen resolver los problemas de la gente", que lo que quería es tener unos presupuestos regionales aprobados, que suponen "más riqueza".

A su juicio, los presupuestos autonómicos no salieron adelante porque el Ejecutivo de Javier Fernández "no gobierna con el interés general como objetivo" y está "tutelado y embargado por la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE)" a la que parece que no le interesa más que su cálculo político.

Tras visitar la parroquia de Pillarno, Fernández ha defendido que "hay una Asturias que merece idénticos servicios en todas las zonas territoriales".

En el caso de Pillarno, ha considerado "un auténtico escándalo" que pese a llevar quince años pagando el canon, "no tiene prestación en materia de saneamiento".

Fernández ha indicado que el parámetro temporal del Plan Integral de saneamiento en Asturias era de 2002 a 2013 y a pesar de ello, "muchísimos municipios" asturianos siguen sin tenerlo resuelto pese a pagarlo.

A su juicio, el socialismo y la alcaldesa, de Izquierda Unida, de Castrillón, Yasmina Triguero, deberían pedir perdón a los vecinos de Pillarno, porque "llevan mareando la perdiz muchísimos años".