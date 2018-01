Paula Echevarría, invitada de Carlos Sobera en su nuevo show "Volverte a ver"

Madrid, 17 ene (EFE).- La actriz Paula Echevarría volverá a los hogares españoles como invitada del nuevo programa de Carlos Sobera "Volverte a ver", que se estrena mañana en Telecinco justo después del partido de cuartos de final de la Copa del Rey entre Real Madrid y Leganés.

Según ha explicado a Efe el presentador, se trata de un programa "de emociones" en el que una persona decidirá si quiere retomar una relación, aceptar una propuesta o cumplir un sueño a través de un objeto que le hará llegar el programa.

La actriz asturiana será la encargada de cumplir el deseo de unos padres de dar a su hija adolescente, recién recuperada de un cáncer, la alegría de conocer a su ídolo.

Echevarría no solo se ha prestado a conocer a la joven, sino que le dará todo su apoyo y consejo y le ayudará en su sueño de convertirse en modelo.

Para ayudar a cumplir estos deseos, Sobera contará con colaboradores como Sofía Cristo, Abraham García, Gloria Camila y Guillermo Martín que presentarán a los protagonistas de las historias que "siempre serán testimonios impactantes de personas anónimas que aportarán sus experiencias personales, dejando las emociones como el eje central".

"Son un ramillete de buenas historias que tienen en común que todas van a entretener al público, emocionalmente muy diversas y con mucho colorido, y que van a dar al público la posibilidad de elegir entre una enorme variedad que va a garantizar el movimiento emocional", ha dicho.

Tras ver el resultado de los dos primeros programas, que ya se han grabado, Sobera asegura que su impresión es "buena" y ha destacado "la emotividad de las historias", todas ellas con "momentos de heroísmo, de dolor o de alegría, protagonizadas por gente como tú y como yo".

"Lo diferente de este programa, aparte de la puesta en escena que mantiene de forma permanente el contacto visual de los protagonistas a través de pantallas, -afirma el presentador, actor y empresario teatral- es el tono, natural, pausado, para escuchar contar y que nos permita interesarnos por lo que está pasando".

Algo, asegura, "un poco distinto a lo que estamos acostumbrados en este tipo de propuestas", donde cabe por ejemplo, el humor.

Sobera simultaneará este programa, en la estela de otros que han sido éxitos en el pasado, como "Hay una cosa que te quiero decir" o "Tengo una carta para ti", con el que lleva a cabo en Cuatro, "First Dates", y después de haber conducido para Mediaset el año pasado otros dos, "The Wall" y "Little big show", que ya no están en antena.