El PP asegura que la promoción de los centenarios es raquítica y escasa

Madrid, 18 ene (EFE).- El secretario general del PP de Asturias, Luis Venta, ha asegurado hoy que la promoción de los actos de los Centenarios de Covadonga por parte del Gobierno regional está siendo "raquítica y escasa".

Venta ha hecho estas críticas después de que hoy se presentase en el expositor de Asturias en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid los 80 actos programados para celebrar el centenario de la coronación de la Virgen de Covadonga, los 1.300 años de los orígenes del Reino de Asturias y la creación, hace un siglo, del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga.

Tras asegurar que "Asturias se vende casi sola", el diputado del PP ha afirmado que estas efemérides "merecían más dedicación" por parte del Gobierno, a quien ha pedido que rectifique.

Venta ha aprovechado también para pedir a la Federación Socialista Asturiana que presione ante Ferraz para que se aprueben los presupuestos del Estado no sólo por el interés general si no porque permitirán que las empresas que colaboren con los centenarios de Covadonga obtengan ventajas fiscales.

Asimismo, ha reivindicado de nuevo la puesta en marcha de un tren cremallera a los Lagos de Covadonga, un proyecto que, según ha incidido, será importante para complementar los centenarios.

"Si el Gobierno no lo impulsa lo hará el PP, que hará del tren cremallera una de sus principales actuaciones", ha afirmado Venta, que también ha acusado al PSOE de no tomarse en serio el turismo y de no trabajar nada hasta que llegar la hora de participar en Fitur.