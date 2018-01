Las bajas aumentan las dudas de Anquela en la defensa

Oviedo, 18 ene (EFE).- El entrenador del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, ha asumido con resignación las bajas del equipo para el próximo sábado, y es que los azules reciben al Almería sin tres de sus cinco defensas titulares -Christian, Mossa y Forlín- por sanción y con la duda de si la gripe le dejará también sin Varela.

"Tenemos que sobreponernos a todo inconveniente, a las bajas también, y es algo que llevamos haciendo durante todo el año. Vamos a ver qué futbolistas tenemos y cuando tengamos eso claro, veremos de qué manera los colocamos en el campo", ha comentado el jienense, que no ha tenido hoy a Varela por gripe.

El técnico no ha descartado siquiera la posibilidad de hacer jugar a Diegui Johannesson o a Cotugno -a pierna cambiada- si finalmente Varela no se recupera a tiempo, decisión que tomará en base a los disponibles mañana viernes.

"Tengo 18 de la primera plantilla, si se cae uno claro que es un problema. Para empezar con la lista, porque habría que tirar del filial para llevar a un defensa, y con el que contamos, que es Prendes, está lesionado. La gripe le ha dado fuerte a todo el mundo y los futbolistas no son una excepción, contaremos con los que estén vivos", ha comentado con resignación el propio Anquela.

El jienense ha reconocido que lo "único" que tiene en la cabeza es el partido ante el Almería y no atiende a los advertidos por sanción que aún tiene el equipo ni a la recuperación del lesionado Fabbrini, que ya ha trabajado con el grupo pero con el que se va a seguir el "procedimiento" que con el resto de lesionados.

"Es un futbolista que no ha jugado ni un minuto aún, y en lo que hay que pensar es en el Almería. La rodilla no sé cómo estará, pero de ánimo bien, porque hay que pararlo todos los días y eso es un paso tremendo. Él quiere, pero el verde nos pondrá en nuestro sitio, está con el grupo ya y a partir de la semana que viene veremos en los partidillos cómo va", ha zanjado el entrenador carbayón.

Anquela ha llamado la atención sobre la dificultad del partido ante el Almería, choque que aventura "complicado", y ha advertido que ni siquiera compitiendo al "200%", como el equipo hizo ante Huesca y Rayo, han conseguido ganar en las dos últimas jornadas.

"A mucha gente se nos olvida, que no ganamos a nadie si no estamos al 100%, y aún jugando a más no hemos ganado. No entiendo que se piense en nada que no sea en la dificultad que supone enfrentarse al Almería, es un muy buen equipo y si no estamos al nivel, sufriremos", ha explicado el técnico.

Respecto al mercado de fichajes el jienense también se ha mostrado tajante, y ha matizado que si "pedir" significara que los jugadores iban a llegar a El Requexón al día siguiente, lo haría, pero que el mercado es "difícil", hay que "cuadrar cuentas" y por el momento "el camino acertado" es trabajar "con cabeza y tranquilidad", tal y como está haciendo el club carbayón.

Los azules, que han trabajado a puerta cerrada, volverán a entrenarse mañana a puerta abierta, sesión que servirá para ver finalmente qué jugadores quedan a disposición del cuerpo técnico de cara a ese choque ante la UD Almería (sábado, 18:00 horas).