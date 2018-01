Caunedo critica táctica del tripartito de acosar al PP y no hablar de Oviedo

Oviedo, 18 ene (EFE).- El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, ha enmarcado la sentencia del juzgado de lo Contencioso número 1 de Oviedo, que le concede un turno por alusiones en el próximo pleno tras el que le fue negado en la sesión del 2 de mayo, en la táctica del tripartito de usar sus turnos de palabra para tratar de acosar al PP.

En declaraciones a los medios, Iglesias Caunedo ha avanzado que en la próxima sesión hará uso del turno de palabra que le concede la justicia y que el PP utilizará todos los turnos que le correspondan y ha acusado al tripartito de negarse "sistemáticamente a que se hable de Oviedo en los plenos" siguiendo la táctica de "no hablar de los temas que verdaderamente preocupan a los ovetenses".

"Parece ser que sólo se puede hablar de política exterior, cuestiones que no discuto que tengan importancia para la humanidad, pero que no forman parte de la agenda local de Oviedo", ha sostenido Iglesias Caunedo, quien ha lamentado esa "táctica" del tripartito de "utilizar los turnos para insultar y acosar al PP", algo que, en su opinión, es "muy fácil" cuando no se da el turno de palabra a la oposición.

Según ha descrito, en el pleno de mayo, él pidió hasta en tres ocasiones el turno de palabra por alusiones, pero el presidente de la sesión no se lo dio porque "forma parte de la misma táctica del tripartito para tratar de acallar a la oposición" y "hay un objetivo claro de tratar de silenciar al PP".

A su juicio, se debe a que "en Oviedo no hay gestión", sino un Ayuntamiento que está "paralizado y de espaldas a los vecinos".

Preguntado por la intención del Ejecutivo local de que la Iglesia pague el IBI por los edificios de Oviedo en los que no hay culto, el edil ha señalado que forma parte de la misma táctica y es "una nueva cortina de humo" para no hablar de los problemas reales de Oviedo.

Tras criticar que no hay un informe técnico sobre la necesidad de aplicar este impuesto, el edil ha dicho que si lo hubiera, los populares estarían dispuestos a debatirlo, pero ha rechazado "entrar al trapo de todas estas ocurrencias".

Por último, ha considerado que hay "una parte importante del tripartito que necesita del PP para seguir existiendo" y ellos no va a entrar en ese "cuerpo a cuerpo".