El Ayuntamiento abre un nuevo expediente patrimonial por Villa Magdalena

Oviedo, 19 ene (EFE).- La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado hoy abrir un nuevo expediente de responsabilidad patrimonial por el caso de Villa Magdalena, donde hay un daño estimado de 45 millones de euros a las arcas municipales.

De esta forma, el Ayuntamiento procederá a declarar caducado el expediente que había hasta el momento sobre Villa Magdalena y abrir uno nuevo al que se añadirá un informe técnico de 30 folios de la asesoría jurídica con ampliaciones y matizaciones complementarias.

Tras la reunión de la Junta de Gobierno, el alcalde, Wenceslao López, ha señalado que la instructora del expediente será la misma que hizo el anterior y que ahora está en sus manos valorar la nueva información para tomar las decisiones que considere "pertinentes".

Por su parte, la primera teniente de alcalde, Ana Taboada, de Somos, ha sostenido que "haber pagado casi 60 millones de euros merece una respuesta" y ha indicado que esta nueva incoación supone que se investiga lo que ha pasado con esa falta de consignación en su momento de la cantidad obligada a pagar y quién dio la orden.

Además, el edil de IU Iván Álvarez ha afirmado que no van a dar "un paso atrás" en este tema, porque "no hay ningún ciudadano en Oviedo que piense que no hay responsables en el caso Villa Magdalena".

El alcalde también se ha referido a la ronda norte de Oviedo y, tras mostrarse preocupado, por que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, esté "dilatando" la situación y "escuchando a quien ahora mismo no tiene competencias en la materia", se ha mostrado confiado en que haga lo mismo con el Ayuntamiento.

"No se puede decidir sobre Oviedo sin escuchar a este Ayuntamiento que es quien decide a última instancia sobre el uso del suelo", ha defendido tras señalar que a final de enero se va a decidir sobre la publicación del concurso para un nuevo diseño de la Ronda Norte y espera que a partir de ese momento exista respuesta el Ministerio.

Por otra parte, ha explicado que la retirada de competencias al edil de Economía, Rubén Rosón, en materia de bocas de riego se debe a que no comparte la posición del concejal sobre un expediente.

Según ha relatado López, el edil de Economía tiene dudas sobre la procedencia de la tramitación de un expediente, pero él no las tiene, por lo que ha procedido a tramitarlo.

A este respecto, Taboada ha afirmado que mantienen las dudas sobre la legalidad de este contrato y ha remarcado que Somos Oviedo ha venido a trabajar "con rigor y responsabilidad" en favor de los intereses de la ciudadanía.

Preguntado por las instalaciones audiovisuales de Olloniego, el alcalde ha relatado que hace cuatro días el Ayuntamiento recibió un escrito en el que se pedía información al respecto y ya se ha emitido un informe sobre todo el procedimiento que se ha seguido con estas instalaciones y que se va a remitir a la Unión Europea.