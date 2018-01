Podemos ve en el nuevo plan de incendios un avance para mejorar la gestión

Oviedo, 20 ene (EFE).- Podemos ha señalado hoy que el nuevo Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (INFOPA) contempla cambios importantes respecto al anterior, que no se había modificado desde 2001, y supone un primer paso hacia una gestión necesaria de todos los aspectos relacionados con la prevención, vigilancia, extinción e investigación de los fuegos.

No obstante, incide en que el documento, encargado al INDUROT, es una mera herramienta que requiere, para su desarrollo, unos protocolos de actuación transferidos adecuadamente a todos los organismos "implicados, algo que no se desarrolló en el anterior Plan, sobre el que la Fiscalía de Medio Ambiente mostró su alarma ante la ausencia de protocolos reales de actuación".

Podemos incide en que el Servicio de Emergencias ya ha manifestado que los ayuntamientos no tienen por qué gastar dinero para desarrollar estos planes, y que sería suficiente con presentar un informe de lo que los consistorios consideren necesario para llevar a cabo sus actuaciones.

A su juicio, no es cuestión de dinero, sino de contar con unos protocolos coordinados con los Ayuntamientos, algo imprescindible y aún pendiente de saber cómo se va a llevar a cabo.

Por otra parte, muestran su sorpresa porque, a una solicitud de información al Gobierno registrada por Podemos sobre las hectáreas y el tipo de vegetación afectada por el fuego durante los incendios de octubre de 2017 en los diferentes espacios protegidos naturales de Asturias, se responda sólo con el número de hectáreas afectadas.

Según la formación morada, el Gobierno no ha aportado ningún dato sobre el tipo de vegetación afectada, alegando que "no se ha hecho una valoración que permita cuantificar las pérdidas" y considera inaceptable que no lo concrete cuando la cartografía en la que se basa el INFOPA debe recoger estos datos.