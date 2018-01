Díaz:No se puede esperar más reforma financiación que cuesta mil millones año

Almería, 22 ene (EFE).- La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha sostenido hoy que Andalucía no puede "esperar más" a una reforma del modelo de financiación autonómica porque "cada año de prórroga del actual, y llevamos así desde 2014, cuesta mil millones de euros".

"Nos ha costado 5.000 millones de euros desde 2014. Estamos hablando de colegios, hospitales, centros de salud, maestros, estímulo a la gestión económica, ayudas a los emprendedores, obra pública...", ha incidido en un coloquio de 'La Voz de Almería'

Ha dicho que Andalucía no quiere "más que nadie" pero tampoco se va a "conformar con menos que nadie" y ha añadido que no le valen excusas sobre que el modelo sea de un "partido u otro" porque es la garantía para prestar servicios públicos en los diferentes territorios del país.

"Un modelo lo aprueba un partido y lo gestiona otro, la diferencia sustancial durante los últimos años es que cuando se puso en marcha había un diferencial por habitante de 388 euros y ahora hay una diferencia de 840 euros entre andaluces y otras comunidades. Influye el modelo y cómo se aplica", ha incidido.

Asimismo, se ha referido a un "segundo elemento que puede agravar la situación y que es impensable en este nuevo ciclo, derivado de la falta de estabilidad y de presupuesto en España".

"No es posible que si España no tiene presupuestos, (nosotros sí contamos con uno gracias al acuerdo entre PSOE y Cs), no es posible que el ministro de Hacienda diga que va a congelar 800 millones de las liquidaciones porque eso sería nefasto", ha dicho.

Ha lamentado que si a la "falta de voluntad" para cambiar el modelo de financiación que "se aplica mal" además ahora "se pretende restar 800 millones", eso iría contra las inversiones públicas y la oferta pública de empleo y al "mimo especial" que la Junta quiere dar a la educación y la sanidad.

Por otro lado, ha dicho que la Unión Europea debe "plantearse qué pasa en el Mediterráneo" después de que el Gobierno andaluz haya denunciado que hacen falta políticas de origen en los países en los que existe una "trata de personas" y se usa el "desasosiego y dolor" de éstas para que "se jueguen la vida" en el mar.

"Archidona fue un error enorme, no es forma de tratar a estas personas pero otro error es no trabajar en origen. España ya lo hizo con Mauritania con el drama de los cayucos y de manera inteligente se logró una solución. Reclamo a la UE y a España que trabajen en origen cuanto antes" ante las noticias de pateras y fallecidos durante el trayecto.