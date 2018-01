Fernández :Paseando pactos y recibiendo comisionadas sólo se logran fotos

Oviedo, 22 ene (EFE).- La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha advertido hoy de que "paseando pactos por España" y "recibiendo comisionadas" el Gobierno regional "no consigue más que fotos" pese a que el envejecimiento del Principado requiere "de algo más que de declaraciones solemnes y declaraciones de líderes".

Fernández, que ha hecho estas afirmaciones antes de presidir la reunión de la Junta Directiva del PP de Mieres, ha señalado que, en ese ámbito, hay que "pasar a la acción" dado que "el parloteo, los discursos y los planes lujosamente encuadernados sirven de poco".

"Cuando se gestiona bien las cosas suelen salir bien, pero cuando nada se hace y sólo se habla las cosas suelen salir mal o rematadamente mal", ha advertido tras calificar de "decaído, lánguido y pasivo a un gobierno que se limita a pedir "resignación".

Así, ha avanzado que su partido presentará en las próximas semanas una batería de iniciativas para trasladar al Ejecutivo desde el principal partido de la oposición que hay numerosas políticas activas que pueden ponerse en marcha para frenar el declive demográfico de Asturias y que el Gobierno "tome nota de iniciativas que no se le ocurren o no tiene ánimo para enarbolarlas".

Además, ha respaldado la posibilidad de que sea finalmente el campus de Mieres el elegido para implantar los estudios de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte como propone el PP mierense al ser la ubicación que requeriría de menos inversiones.

En este sentido, y tras advertir de que es la Universidad de Oviedo quien tiene la última palabra, Fernández ha lamentado que la posibilidad de que esos estudios se implantaran en Gijón "por falta de liderazgo municipal", pero se ha mostrado esperanzada en que sí consiga el grado de Ingeniería de Organización Industrial a partir "de un reparto adecuado de las titulaciones" de enseñanza superior.

La líder del PP asturiano se ha referido además al proceso que llevó a la actual prórroga presupuestaria después de que el Gobierno "fruto de una cabezonería política que no le viene nada bien a Asturias" renunciara a negociar las cuentas de 2018 pese a haber alcanzado acuerdos con los populares en 2015 y 2017.

"Para el PP la prueba del algodón está superada y seguimos siendo el mismo interlocutor", ha apuntado tras lamentar que el Ejecutivo "no mostrar interés en entrar en el fondo del asunto" después de una reunión "de cortesía" y que la izquierda prefiriera "jugar a sus juegos, que no tiene éxito y que ni siquiera son divertidos" dado que "la palabra Asturias no aparece dentro de sus preocupaciones".