Los inquilinos de El Nodo piden datos sobre la venta de viviendas del barrio

Avilés, 22 ene (EFE).- Manuel Barba, el abogado de las treinta familias a las que se ha notificado la rescisión de contratos de sus alquileres de El Nodo, en Avilés, ha pedido a la Cofradía de Pescadores "Virgen de las Mareas", propietaria del barrio, toda la información relativa a la compraventa de viviendas que asegura que se está produciendo.

El letrado denuncia que en el órgano de gobierno de la Cofradía de Pescadores hay "personas ligadas al sector inmobiliario que han adquirido viviendas, y estas diligencias preliminares lo que buscan es acceder a esa documentación de la trazabilidad de la compraventa de las casas para saber a quién se están vendiendo, a qué precio".

"No me atrevería a decir que haya especulación, porque no tengo las pruebas para ello, estoy investigándolo, pero mis clientes quieren acceder a esa documentación y nos encontramos con la oposición frontal de la Cofradía", ha declarado.

Barba ha asistido hoy en los juzgados avilesinos a uno de los socios de la Cofradía que solicita que la Cofradía aporte toda la documentación que demuestre la trazabilidad de la compraventa de viviendas en el barrio de El Nodo, las cuentas anuales del cabildo y las actas del órgano de gobierno.

"Esa documentación servirá para fundamentar la demanda de reclamación de responsabilidad a los administradores de la Cofradía", ha indicado el letrado, que ha asegurado que a ello se niega el cabildo, aduciendo que el solicitante no es socio, cuando ha asegurado está en condiciones de demostrarlo.

En la mayor parte de los casos la rescisión del contrato de arrendamiento de las casas afecta a jubilados de la mar y a viudas, un colectivo con pensiones muy pequeñas, según ha explicado Manuel Barba, que habla de alquileres de 350 de las antiguas pesetas fijados en 1990.

"Hay que tener en cuenta que se trataba de viviendas protegidas, donde la ley impone un límite en la renta, y que el propio órgano de gobierno de la Cofradía fijó esas rentas siendo conocedor de la capacidad económica de su colectivo, porque no hay que olvidar que los jubilados y las viudas son socios", ha subrayado el abogado.

Actualmente, de las treinta familias del Poblado de Pescadores que han sido notificadas de la rescisión del contrato de sus alquileres, hay una sentencia que ratifica un desahucio en primera instancia, aunque está recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial, y está pendiente de sentencia de una segunda demanda.