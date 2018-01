Socios gratis y entrada de acompañante a 40 euros para el derbi asturiano

Oviedo, 22 ene (EFE).- El Real Oviedo ha hecho públicos los precios de las entradas para el derbi ante el Sporting de Gijón en el que los socios azules entrarán gratis y que podrán retirar una localidad de acompañante, que permitirá asistir al siguiente partido de liga ante el Albacete, a un precio de 40 euros.

Por su parte, el resto de entradas se pondrán a la venta a un precio de 80 euros con excepción de las 1.200 que el club ha enviado al Sporting de Gijón a un coste de 25 euros.

El partido que enfrenta ambos equipos en el Carlos Tartiere, que se disputará el próximo día 4 de febrero a las 18:00 horas, no será finalmente día de club sino que los socios que hayan formalizado su abono hasta el día de ayer -se cierra temporalmente la campaña hasta el día 6 de febrero- podrán acceder al derbi sin coste añadido.

Cada abonado podrá retirar una localidad de acompañante pero en ningún caso podrá hacerlo en la zona del Fondo Norte por motivos de seguridad y, a la hora de adquirirlas habrá que presentar su abono y una misma persona física podrá retirar como máximo dos entradas de acompañante llevando los dos abonos pertinentes.

Las entradas de acompañante, que estarán disponibles hasta completar aforo o hasta el miércoles 31, podrán cambiarse a partir del lunes 5 de febrero por una invitación para el partido ante el Albacete Balompié, procedimiento para el cual los interesados habrán de conservar su localidad.

A partir del día 1 de febrero, y si no se ha completado el aforo, se pondrán a la venta las entradas de público general a un precio de 80 euros y que, como el resto de localidades, no estarán a la venta a través de internet.

El abono de simpatizante puede ser canjeado para el choque si no se ha utilizado como entrada anteriormente para el encuentro al que da derecho y hasta el 6 de febrero queda "congelada" la campaña de abonados por lo que quien no haya certificado su abono no podrá hacerlo hasta pasado el derbi asturiano.