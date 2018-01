Barbón apoya y ve lógico la negociación abierta entre Rajoy y Sánchez

Oviedo, 23 ene (EFE).- El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Adrián Barbón, ha calificado de "lógico" que el PSOE negocie con el PP temas como la financiación autonómica, porque son los dos principales partidos del país, y ha advertido de que su líder nacional, Pedro Sánchez, cuenta con el "apoyo absoluto" del partido en Asturias.

Barbón ha hecho estas declaraciones a raíz de que el jefe del Ejecutivo asturiano, Javier Fernández, calificase hoy de "sorprendente" que Pedro Sánchez esté negociando con Mariano Rajoy dada la posición que mantenía a ese respecto en el proceso de primarias.

En cualquier caso, Barbón ha evitado pronunciarse sobre las palabras de Javier Fernández en Madrid al asegurar que no había tenido la oportunidad de seguir el acto y la intervención en la que hizo esas declaraciones.

"No suelo comentar las opiniones del presidente, igual que él no comenta, me imagino, las del secretario general", ha afirmado el dirigente socialista antes de incidir en que, en cualquier caso, y en un ejercicio de prudencia, no iba a entrar a analizar lo que había sido la conferencia de Javier Fernández.

Barbón ha incidido en que Sánchez "cuenta con el apoyo absoluto" de la FSA-PSOE, que está a la vanguardia del cambio sumando sus esfuerzos con Pedro Sánchez para cambiar el socialismo español" y que "el presidente asturiano tiene libertad para fijar la posición del Gobierno de Asturias y su propia posición igual que el partido fija la suya".

Al igual que no entendería que los socialistas negociasen con los populares los presupuestos generales porque esa es una "realidad ideológica plasmada en números" ante la que el Partido Socialista tiene que ser siempre una alternativa.

Normalidad es la palabra que define, según Barbón, las relaciones entre partido y gobierno del Principado al que ha asegurado que le hace las sugerencias que cree necesarias, de forma directa y con toda normalidad.

"Siempre que tengo algo que decir al Gobierno se lo digo con toda naturalidad y directamente. El partido puede tener posiciones políticas y trasladárselas al Ejecutivo, pero no lo haré nunca públicamente porque se reflejaría una anormalidad",ha añadido.

Según Barbón, al Gobierno le dice lo que tiene que decir y éste recibe sus opiniones "con total naturalidad porque es la relación natural" ya que, al igual que Javier Fernández fue secretario general durante los doce años de gobierno de Vicente Álvarez Areces "y había una convivencia normal entre partido y Gobierno", ahora no se entendería otra cosa.

"Tengo la completa seguridad de que va a ser así por las dos partes", ha añadido el dirigente socialista antes de asegurar que el Gobierno "tiene todo el apoyo del partido para acabar la legislatura" y que así lo ha demostrado en temas como el presupuesto.

Barbón ha defendido como "fundamental" el diálogo con IU para todos los temas y ha incidido en que la izquierda tiene que demostrar que es capaz de hablar.

No obstante, aunque ha reconocido que la relación con IU, "que estaba rota por falta de confianza", se ha normalizado, ha señalado que conseguir lo mismo con Podemos también depende la formación morzda.

"Ahí quiero que tenga clara la ciudadanía que por parte de la FSA el diálogo no es una debilidad, sino una fortaleza", ha matizado Barbón que también se ha referido a los riesgos identitarios que Javier Fernández considera que pueden derivarse del reconocimiento del bable como lengua cooficial

En su opinión, Covadonga, los hórreos o los osos también son identitarios de Asturias, pero que eso no supone que vaya a culminar en un impulso del nacionalismo.

Para Barbón, el tema de la oficialidad del asturiano no es algo que esté entre las principales preocupaciones de la gente y se restringe al plano político.

Barbón ha hecho estas declaraciones en Luarca momentos antes de participar en esta villa del occidente asturiano la comisión ejecutiva autonómica de la FSA-PSOE, reunión ordinaria mensual del partido en el que aborda cuestiones de actualidad y funcionamiento de la formación.