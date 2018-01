El Niemeyer inicia su programación musical del año con Juan José Ochoa

Avilés, 23 ene (EFE).- La programación musical del año 2018 en el Niemeyer comenzará el próximo 28 de enero, a las 13:00 horas, con el ciclo Suena la Cúpula y con la presentación del último trabajo del pianista Juan José Ochoa, titulado "In progress".

Este trabajo es un recorrido por las últimas composiciones escénicas y varios temas inéditos de Juan José Ochoa en el que, partiendo del piano preparado y la electrónica, el músico explora nuevas formas de sonido más allá del teclado.

Según una reseña de la organización, Ochoa, pianista y compositor, cuenta con un estilo que bebe de numerosas influencias como el minimalismo, la música contemporánea o la clásica.

El pianista vive a caballo entre Londres, Asturias y Barcelona y compagina su faceta de compositor para escena y medios audiovisuales con proyectos más personales como "Evocation", cortometraje presentado y galardonado en numerosos festivales internacionales, o "Longing for Breath", con el que consiguió el Premio a la Mejor Banda Sonora en la última edición de los Premios Oh! De las artes escénicas.

El programa de "In progress", que tendrá una duración aproximada de sesenta minutos, contará con las obras "Regrets", "On the journey", "Is this my lonliness?", "I can't take it anymore", "Crystaline" y "In progress", todas ellas compuestas e interpretadas por Ochoa, así como "Des pas sur la niege", versión de un preludio de Debussy.

Las entradas para este concierto están a la venta con un precio de 5 euros y 3 euros para los socios del Club Cultura.