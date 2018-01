Somos Avilés critica los escasos recursos que propone el PSOE para el empleo

Avilés, 23 ene (EFE).- El Grupo Municipal de Somos Avilés ha criticado hoy los escasos recursos que destinan los presupuestos que propone el PSOE, en el Gobierno Local, para 2018, que, según su cálculo, será de menos del 1 por ciento del total de las cuentas.

El concejal de formación morada Primitivo Abella ha puesto el ejemplo de Oviedo, que, según ha asegurado, gastará 20 veces más que Avilés.

Del total de los 660.000 euros que dedica la propuesta de presupuesto para 2018 a incentivar la contratación de personas desempleadas, 460.000 son para el pago de salarios del Plan de Empleo Local y el resto son subvenciones y otros gastos.

"Contrasta esta política con la de Oviedo donde el equipo de gobierno planea una financiación total del área de promoción empleo de 12,7 millones, de los que 8 serán salarios o becas salario", ha indicado Abella.

La capital asturiana prevé efectuar entre 500 y 600 contrataciones temporales a lo largo de este año.

La disparidad se explica, en opinión de este edil, por la negativa avilesina a desarrollar planes de empleo del SEPEPA por lo que el gobierno llama inseguridad jurídica.

"Al no desarrollar estos planes no accedemos a financiación europea, el gobierno avilesino no entiende otra forma de usar los planes de empleo que la sustitución de personal de plantilla por empleo temporal en precario y eso, los jueces, han determinado que es ilegal", ha subrayado.

En su opinión, en Oviedo han demostrado que se puede cumplir la ley usando la financiación europea para crear empleo vinculado a proyectos puntuales y además se puede hacer con condiciones salariales análogas a los trabajadores de plantilla.

"Mientras, Avilés sigue instalada en el no se puede del PSOE susanista", ha criticado el concejal de Somos.