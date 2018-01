Barbón: La mejor manera de ganar fuera es tener a los militantes movilizados

Oviedo, 24 ene (EFE).- El secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, ha asegurado hoy en Llanes, tras participar en dos reuniones con afiliados de la comarca oriental del Principado, que la mejor manera de "ganar fuera" para la formación que lidera desde el pasado mes de octubre "es tener a los militantes movilizados".

Para Barbón, uno de los ejes fundamentales de la "nueva" FSA-PSOE "del cambio" es el de la militancia para, a partir de ahí, mantenerse "en permanente contacto" con los ciudadanos y que los afiliados sean "agentes" de ese proceso de renovación para que los socialistas vuelvan a ser "el partido de Asturias".

A su juicio, el contacto permanente con afiliados y ciudadanía permite evitar "caer en el desánimo" aunque en el segundo ámbito tenga "una parte 'cañera'" que hace recibir y asumir "críticas duras".

No obstante, ha incidido en que, en ese proceso, ha podido apreciar que, al hablar "con personas corrientes", se constata que determinados debates que se plantean en el ámbito político o en el mediático "no les preocupan".

Tras asegurar que su apuesta al frente del partido pasa "por la unidad, por patear el territorio y por la pluralidad", Barbón ha puesto como ejemplo de este objetivo la asamblea informativa en la que participará mañana en Gijón junto al secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, para hablar de pensiones.

A su juicio, el sistema público de pensiones corre "un riesgo muy grande" y sólo el PSOE, los sindicatos y los pensionistas hablan de ello mientras que el resto de partidos se mantiene "en silencio", una actitud "carente de perspectiva" ante un gobierno del PP "que no plantea ninguna solución".

Así, ha reiterado su apoyo a la propuesta de la dirección nacional del PSOE de implantar un impuesto a la banca que sirva para sufragar el gasto en pensiones para que las entidades financieras contribuyan a su sostenibilidad con sus beneficios tras haber recibido "muchos recursos públicos" para ser rescatadas "a cambio de nada".

Barbón, que ha estado acompañado por el secretario general del PSOE en Llanes, José Herrero, ha apuntado además, a preguntas de los periodistas sobre una hipotética moción de censura en el concejo, que, con la nueva etapa abierta en la FSA, esa decisión o la relativa a pactos de gobierno compete a cada agrupación local.

"No hay tutelas ni necesitan visto bueno de nadie" salvo el de la asamblea de militantes, ha apuntado tras señalar también que "no hay duda" de Llanes "está paralizado, sin dinamismo" con el actual equipo de gobierno -Foro, Vecinos x Llanes y PP- y señalar que a los ciudadanos les debe quedar claro que "por parte del PSOE no va a quedar" para intentar superar esa situación.