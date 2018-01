IU rechaza que hacer oficial el asturiano "dé aire" al nacionalismo

Oviedo, 24 ene (EFE).- El coordinador general de IU-Asturias, Ramón Argüelles, ha advertido hoy al presidente del Principado, Javier Fernández, que apuntar que la oficialidad del asturiano "dará aire" a los nacionalismos "es cuando menos aventurado".

"Queremos descartar lógicamente esa teoría: los idiomas no son armas arrojadizas; son las personas las que buscan o no conflictos", señala Argüelles en un comunicado en el que afirma que lugares como Gales, con una lengua propia, no ponen en cuestión su identidad británica, mientras que en Escocia "no es la lengua el problema sobre el que se sustenta su fuerte sentimiento independentista".

A su juicio, incluso en el ámbito hispano, a pesar de uso común del español hay lugares donde surgieron nacionalismos y países dónde los elementos identitarios no pasaron por la lengua.

Para Argüelles, el asturiano "un patrimonio" que, al igual que los edificios y monumentos debe ser protegido sin utilizarlo "como arma arrojadiza sino como un derecho de garantía y de cultura para las generaciones que vengan después".