Robles critica que Javier Fernández "intente arrimar el ascua a su sardina"

Madrid, 24 ene (EFE).- La portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, ha dicho hoy que "no comparte" la opinión del presidente asturiano y expresidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, de que Pedro Sánchez ha rectificado por negociar con Rajoy y le ha afeado que use eso para "arrimar el ascua a su sardina".

"No me parece adecuado intentar ahora arrimar el ascua a su sardina", se ha quejado Robles en una entrevista en RNE, en la que ha defendido que la "posición de Estado de Pedro Sánchez siempre ha estado sobre la mesa".

"Yo sé que ha habido interés en criticar a Pedro Sánchez, pero él siempre ha tenido la idea del estado en la cabeza, se podrá compartir o no lo que hace, es muy legítimo en política, pero no me parece adecuado intentar ahora arrimar el ascua a su sardina", ha argumentado.

La portavoz parlamentaria se refería sí a las palabras ayer de Fernández en un desayuno informativo, en el que fue presentado por el ex secretario general del PSOE y exvicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, cuando dijo que le parecía "sorprendente" que Sánchez esté negociando con Rajoy teniendo en cuenta "las posiciones que se mantenían" desde su candidatura en las primarias, pero que "está bien cuando se rectifica en la buena dirección".