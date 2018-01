García Granda apoya el MIR para profesores para asegurar un "mínimo" común

Oviedo, 29 ene (EFE).- El rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, ha defendido hoy que la propuesta del Gobierno central para poner en marcha un MIR para docentes es "una buena idea" que se debe estudiar ya que se necesita tener "un mínimo" para los que quieran ser profesores.

En declaraciones a los medios momentos actos del acto conmemorativo de la Festividad de Santo Tomás de Aquino, García Granda ha advertido, no obstante, de que "probablemente no sea tan fácil de implementar" como el de los médicos porque con el sistema de comunidades autónomas y de centros de Secundaria o Primaria transferidos puede haber "alguna dificultad" que habrá que sortear.

No obstante, ha remarcado que el sistema le parece "muy bueno", y que se necesita tener un "mínimo" para los que quieren ser profesores en sus distintos niveles.

En otro orden de cosas, se ha referido a la propuesta del PSOE de que la primera matrícula universitaria sea gratis señalando le parece "bien" que se implemente un sistema nacional que tienda a igualar las matrículas o a reducir los precios de forma que todos los españoles que lo deseen puedan acceder a la universidad.

No obstante, ha advertido de que "no puede ser que influya en la calidad de los servicios" y la financiación por alumnos "no se puede resentir por la bajada de tasas".