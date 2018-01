La Junta decidirá el viernes si crea nueva comision de investigación del ERA

Oviedo, 29 ene (EFE).- El pleno de la Junta General del Principado decidirá este viernes si se crea una comisión que investigue la gestión social, económica y financiera de del organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), propuesta que en principio cuenta con el respaldo de Podemos.

Por contra, IU se ha mostrado en contra de esta nueva comisión parlamentaria, al igual que los socialistas, mientras que desde Foro y Ciudadanos han señalado que decidirán su postura en los próximos días, antes de que se vote en el pleno del parlamento asturiano, el primero de este nuevo periodo de sesiones.

El PP hizo este planteamiento después de que viese derrotada su su propuesta para hacer una auditoría externa sobre la gestión del ERA durante los últimos 17 años.

Su iniciativa contó entonces con el voto en contra del PSOE, IU, Foro y Ciudadanos al considerar que ya hay suficientes controles públicos de fiscalización como para gastar dinero en una evaluación privada que, además, difícilmente podría hacerse porque este organismo solo tiene la obligación de guardar las facturas de los últimos cinco años.

Con esta comisión, el PP quiere conocer el estado económico de un organismo que maneja un presupuesto de 122 millones, de los que 75 son transferidos por el Principado, y que cuenta con 1.500 trabajadores y con más de 5.000 plazas residenciales.

Asimismo, quiere llevar a cabo una investigación social y conocer la opinión y comportamiento ético de sus máximos responsables

Para la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Ferández, el objetivo final es poder contar con una "radiografía completa" del tratamiento que reciben los usuarios del ERA y de los pagos que se realizan "porque hay muchas familias preocupadas por este planteamiento "

El portavoz de Podemos, Emilio León, ha recordado que su partido fue quien dio la voz de alarma sobre las irregularidades en los cobros efectuados por el ERA a usuarios dependientes y que, por lo tanto, cree que debe investigarse lo que sucedió.

No obstante, ha reconocido que su apoyo a esta comisión tendrá matices porque el PP no enfoca esta comisión de investigación desde la perspectiva que tiene Podemos y porque debe asumir también que el Gobierno central no pidiese explicaciones al autonómico sobre el uso que estaba dando a los fondos para la dependencia.

Por contra, el socialista Marcelino Marcos Líndez ha mostrado su total oposición a la apertura de una nueva comisión de investigación y ha acusado a la oposición de abusar de este mecanismo parlamentario que resta tiempo a los diputados para llevar a cabo "cuestiones más interesantes"-

"La Cámara tiene que controlar y orientar al Gobierno, pero sobre todo tiene que legislar", ha precisado el portavoz socialista.

Para el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, la coalición "no es partidaria de abrir en canal el ERA" y de promover una causa inquisitoria o general sobre esta entidad para la que, sin embargo, sí que son partidarios de que sea objeto de preguntas y controles que ayuden a mejorar su calidad.

La presidenta de Foro, Cristina Coto, ha señalado que la creación de esta comisión presenta una serie de complejidades sobre las que aún no han tomado una decisión a favor o en contra de dicha comisión, términos similares a los utilizados por el portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, que tampoco se ha posicionado.