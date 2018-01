IU y XSP condenan las expresiones racistas en Sporting-Nástic

Gijón, 30 ene (EFE).- Izquierda Unida y el grupo de Xixón sí Puede en el Ayuntamiento de Gijón han condenado los cánticos y expresiones racistas que se registraron el pasado domingo en el campo de El Molinón durante el partido entre el Sporting y el Nástic de Tarragona.

El coordinador de IU de Gijón, Faustino Sabio, ha calificado de "intolerables" los incidentes, que se han registrado en "un campo de fútbol que es propiedad del Ayuntamiento y por el que el Sporting paga un alquiler simbólico".

"Los gritos racistas no son, por desgracia, una rareza en el mundo del fútbol, donde tampoco es extraño encontrarse con toda clase de simbología de corte fascista o neonazi poblando ciertos sectores de las gradas", ha dicho el dirigente de IU.

El portavoz de Xixón sí Puede, Mario Suárez del Fueyo, ha pedido a la directiva del Sporting de Gijón que expulse a los autores de las expresiones racistas del campo de fútbol.

"Esta es una historia que ya hemos denunciado recurrentemente poniendo sobre la mesa la necesidad de que esta gente, que no representa a la ciudad de Xixón ni a la afición del Sporting, sea expulsada de El Molinón", ha dicho Suárez del Fueyo.

El concejal de XSP ha recordado que "este no es un hecho aislado, sino que se vienen sucediendo en el tiempo" y ha advertido de la posibilidad de que se produzcan "altercados" el próximo domingo en el derby entre el Sporting y el Oviedo.

"La directiva del Sporting no puede tener más paciencia ni hacer la vista gorda con este tema porque el club no puede coexistir con esta gente, que no representa a la ciudadanía y dan una imagen absolutamente negativa de la ciudad", ha afirmado.