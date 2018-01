Yann Tiersen dará un concierto en el Niemeyer acompañado por piano y violín

Avilés, 30 ene (EFE).- El músico francés Yann Tiersen, que se encuentra de gira por España con "An evening with Yann Tiersen solo in concert", llegará el próximo 16 de marzo al Auditorio del Centro Niemeyer, acompañado únicamente por un piano y violín.

Tiersen es uno de los músicos más respetados de su generación, que saltó a la fama internacional en 2001 al filmar la banda sonora del filme "Amélie".

Sin embargo, el éxito de su trayectoria profesional se extendió mucho más allá de ese largometraje.

Él mismo se desmarca en sus declaraciones del calificativo de compositor de música para películas: "no soy un compositor y tampoco tengo un pasado en la música clásica".

A finales de 2015 sacó al mercado "Eusa", su noveno trabajo, con diez composiciones para piano editadas en forma de libro de partituras, cada una de ellas inspirada en una localización de su isla natal, que en bretón se denomina como el título del disco.

Yann Tiersen nació en Brest, Francia, en 1970, y su formación musical fue corta, casi inexistente, ya que abandonó siendo aún muy joven las academias musicales de Rennes, Nantes y Boulogne.

Su pasado punk y su amor por la música electrónica es lo que ha terminado dando forma a la música que crea.

Las entradas para este concierto se pueden adquirir al precio de 40 euros y se pueden comprar en las recepciones del Centro Niemeyer y de Laboral Ciudad de la Cultura, en Gijón.