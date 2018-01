La Alianza por infraestructuras pide que se sumen PP, Podemos, CS y Foro

Oviedo, 31 ene (EFE).- La Alianza Política y Social de las Infraestructuras ha reclamado hoy a PP, Podemos, Foro y Ciudadanos que se unan a este frente que, según sus integrantes, está siendo útil para reclamar las principales actuaciones pendientes en la región, aunque CCOO ha emplazado al Gobierno a relativizarla.

Esta alianza, que nació en marzo de 2017 para apremiar al Ejecutivo central a que finalice las principales infraestructuras pendientes en el Principado, está integrada por 18 organizaciones y sólo dos partidos políticos, PSOE e IU.

Presidida por el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, hoy se ha celebrado la primera reunión de seguimiento de este pacto con la presencia de representantes de UGT, CCOO, USO, FADE, las tres cámaras de comercio y de asociaciones de transportistas, además de miembros del PSOE e IU y de sus grupos parlamentarios. .

A su término, todos han coincidido en pedir a los partidos ausentes que se sumen a esta iniciativa que defiende la apertura de uno de los túneles de la Variante de Pajares y acometer la dotación del segundo; la licitación del tramo ferroviario entre León y La Robla; la elaboración de un Plan de Cercanías; la resolución de la integración ferroviaria en Gijón, Avilés, Oviedo y Langreo y la culminación antes de 2019 de la autovía A-63 hasta La Espina.

"La alianza está abierta a todos sin ningún tipo de reticencia para ellos y sus propuestas", ha señalado Lastra que ha asegurado que desde el Gobierno regional están trabajando de "manera leal y comprometida" y sin eludir responsabilidades.

Tras señalar que no sabe si la alianza puede ser más ágil, como pide CCOO, ha afirmado que la reunión ha sido útil a la hora de hacer balance y pedir a otros partidos que se sumen porque "no hay ningún razón para que no estén".

Sobre los avances conseguidos, Lastra ha destacado que se pedía un Plan de Cercanías, y que éste fue anunciado por el ministro Íñigo de la Serna a finales de 2017, con compromiso financiero y de ejecución que tendrá un seguimiento semestral.

Sobre la Autopista del Mar, ha dicho que, si todo va de acuerdo con las previsiones del Ministerio y Puertos del Estado, se estaría hablando de una "empresa solvente y viable, que ojalá llegue a buen puerto" y en la que el Principado podría participar financieramente.

El documento refleja también que se ha conseguido, como se pedía el compromiso del Ministerio para que las mercancías pasen por la Variante de Pajares, se acelere el tramo León-La Robla, se solucione la integración feroviaria en Gijón, se suprima la barrera ferroviaria de Avilés y se complete el soterramiento de Langreo.

El informe refleja también que no ha habido avances a la hora de conectar las estaciones de tren y bus de Oviedo, de impulsar el tramo del AVE entre Pola de Lena, Gijón y Avilés, o para hacer un ramal ferroviario hasta el aeropuerto.

Ante las reticencias de algunos sociales por la incidencia negativa en las obras de las prorrogas presupuestarias de Asturias y del Estado, Lastra ha señalado que no cree que ahora se vean condicionadas, aunque ha admitido que "si la paralización política y financiera del Estado pervive todos tendremos un problema".

Previamente, el coordinador de IU, Ramón Argüelles, ha señalado que a todos les gustaría que todos los compromisos avanzasen más, sobre todo en lo relativo a las Cercanías y la Variante de Pajares, y ha hecho también un llamamiento a que el resto de fueras parlamentarias se sumen a este "pacto básico".

El mismo llamamiento ha realizado el representante de la Federación Socialista Asturiana, René Suárez, antes de precisar que su formación estará vigilante en la exigencia de compromisos, plazos y financiación de todas las actuaciones que vienen reflejadas y sobre las que ha habido avances significativos".

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha reconocido que este frente está siendo positivo, pero que es preciso revitalizarlo con un actitud más activa del Principado al defender cuestiones decisivas para el futuro de la región y de una población que "muestra hartazgo" ante los retrasos en las infraestructuras.

Su homólogo en UGT, Javier Fernández Lanero, ha asegurado que este frente ha contribuido mucho a que la Variante de Pajares vaya a ser utilizada también por las mercancías, pero ha advertido de que la ausencia de presupuestos en Asturias y a nivel estatal puede afectar a los compromisos asumidos por el Ministerio.

Belarmino Feito, que se ha estrenado como presidente de la Federación Asturiana de Empresarios en esta reunión, ha pedido que se reactive la Autopista del mar y que se culmine la variante de Pajares para pasajeros y mercancías y, tras lamentar que no se incorporen más partidos y ha pedido mantener una actitud vigilante aún dando un margen de confianza al ministro de Fomento.