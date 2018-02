Del Busto asegura que pediatras atienen al 98 % de los cupos en Asturias

Oviedo, 1 feb (EFE).- El consejero de Sanidad, Francisco del Busto, ha asegurado hoy que, pese a la notoria escasez de pediatras que hay en todo el territorio nacional, en Asturias el 98 por ciento de los cupos está cubierto por estos especialistas.

"Asturias es la comunidad autónoma con el mayor porcentaje de cupos pediátricos" en atención primaria, ha subrayado hoy el titular de Sanidad que ha incidido en que el déficit entre jubilaciones y nuevas incorporaciones provoca que en muchas comunidades autónomas sean los médicos de familia los que atiendan hasta el 50 por ciento de los cupos pediátricos.

No obstante, ha afirmado que no se van a complacer con esas cifras y que van a seguir luchando, como hasta ahora, para conseguir que todas las plazas de pediatras que queden vacantes en los centros de salud sean ocupados por estos especialistas y no por médicos de familia.

Asimismo, ha negado que la presión asistencial lleve a estos profesionales a atender a 70 niños al día, y ha asegurado que son entre 25 y 30 los que atienden cada jornada.

Ha afirmado que la escasez de pediatras es un problema de todo el país, pero también de Europa, que en Asturias se ha tratado de paliar con las dos últimas ofertas públicas de empleo que han incluido 25 plazas de pediatría.

Del Busto ha respondido así, en el pleno de la Junta General del Principado a una pregunta de la portavoz de Foro, Cristina Coto, que ha criticado al consejero por volcar toda la responsabilidad de la falta de estos especialistas en el Gobierno central, y no hacer nada en el ámbito de las competencias autonómicas.

En su opinión, en su departamento ha imperado la improvisación y la mala planificación y que eso impidió cubrir todas las plazas de pediatría en la última oferta pública de empleo.

Coto ha asegurado además que los pediatras atienden actualmente a más de 70 niños al día con sobresfuezos que se ven obligados a hacer por la falta de refuerzos.

Por otra parte, el consejero ha respondido también a una pregunta del portavoz de IU, Gaspar Llamazares, sobre la posibilidad de que el Gobierno implantase la "factura sombra" en el ámbito sanitario, que pretende concienciar a los usuarios del coste que tiene los servicios que presta.

Para Llamazares, no deja de ser un ocurrencia la implantación de esa factura, una práctica que se está abandonando en el resto del país, como es el caso de Madrid, que ha reconocido que la aplicación informática para hacer efectiva esa práctica ha costado 200.000 euros y que ahora no sirve para nada.

A este respecto, el consejero ha afirmado que sí que están trabajando en la contabilidad analítica, y que no están en estos momentos en la línea de aplicar la factura sombra.

No obstante, ha señalado que además a partir de la contabilidad analítica, se podrá entrar en procesos más prevalentes y mostrar a los ciudadanos, a través del portal sanitario, lo que cuesta cada servicios sanitario que reciben.