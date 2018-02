Linares: Si el Sporting se ve favorito mejor para ellos, pero esto es Segunda

Oviedo, 1 feb (EFE).- El capitán del Real Oviedo, Miguel Linares, ha rechazado la idea de hablar de favoritos antes del derbi ante el Sporting de Gijón, y ha señalado que si algún jugador se ve favorito entre los rojiblancos, "mejor para ellos", ya que en el Oviedo tienen claro que "van a seguir respetando" a todos los rivales, "sea quien sea".

"Esto es la Segunda División, y vamos a respetar por igual al Sporting esta semana como al Cádiz la que viene, igual que hicimos con el Almería la anterior. Nos da igual quien venga, nosotros vamos a por los tres puntos sea quien sea, porque en esta categoría da igual jugar contra el primero que contra el último", ha advertido el maño.

Para el delantero es importante afrontar el partido sabiendo que el rival es "un gran equipo" y aboga por no perder de vista la "humildad y el trabajo", que es lo que han llevado al equipo a estar en la parte alta de la tabla.

"Respetamos al rival, a todos, eso ha sido lo que nos ha llevado a estar ahí arriba y ahora estamos ante otros tres puntos que queremos conseguir para mantenernos ahí. Es verdad que este partido es especial para la afición, y por ende, para nosotros también y lo afrontamos con un plus de motivación", ha analizado el jugador.

Linares ha avanzado que el campo estará "a reventar" y que la afición, como siempre, "estará con el equipo", aunque reconoce que intenta aislarse "todo lo posible" porque es ajeno a redes y prensa, algo que vive más a través de su familia.

"Llevo cuatro temporadas aquí y la afición me ha contado muchas historias y batallas sobre la rivalidad. Tratamos de no darle importancia de más y aislarnos un poco porque en estos momentos un exceso de excitación no es buen consejero", ha reconocido el delantero.

Al maño no le preocupa ahora mismo salir o no de inicio tras la vuelta de Toché, "bendito problema" que ha de resolver el míster, y tampoco el estado del césped del Carlos Tartiere tras las lluvias ya que el equipo está "acostumbrado", aunque ha confesado que "preferiría" que no fuese así.

"Si me toca jugar estaré encantado y daré el máximo de mí, y si no, trataré de apoyar en todo a mis compañeros. Este partido sólo se puede definir en una palabra con 'pasión', que es lo que sienten las aficiones por sus equipos, y lo que siente el oviedismo por su escudo yo sé que es pura pasión", ha concluido el capitán.

Los azules se han entrenado con normalidad y lo han hecho jugando el habitual partidillo contra un combinado de jugadores de la cantera, ensayo que en esta ocasión ha ganado el primer equipo -dividido en dos bloques- por un total de 6-1, con tantos de Linares (3), Toché, Folch y Fabbrini, principal atractivo de la sesión después de que el club lo inscribiera como jugador ayer mismo tras su recuperación.