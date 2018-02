La Junta culpa a dos consejeros de los fuegos de 2015 y exime a J. Fernández

Oviedo, 2 feb (EFE).- El pleno de la Junta General del Principado ha aprobado hoy con los votos de Foro, PP, Podemos, IU y Ciudadanos, y la única oposición del PSOE, el dictamen elaborado por la comisión parlamentaria encargada de investigar la oleada de incendios registrada en diciembre de 2015, en la que 364 fuegos calcinaron más de 12.000 hectáreas.

Los votos particulares presentados por el PSOE, que no comparte el diagnóstico ni la petición de responsabilidades que incluye, y por Podemos y Foro, que pedían que se incluyese también al presidente del Principado, Javier Fernández, no salieron adelante, el primero por contar sólo con el apoyo de los diputados socialistas, y los otros dos por los de sus proponentes.

El dictamen, cuya propuesta fue elaborada por el presidente de la comisión, el forista Pedro Leal, considera responsables políticos a los titulares de Presidencia y Desarrollo Rural, Guillermo Martínez y María Jesús Álvarez, respectivamente, así como al director general de Montes, José Antonio Ferrera, y al ex gerente del Servicio de Emergencias (SEPA) Antonio del Corro.

No obstante, el PSOE logró el respaldo del PP, IU y Ciudadanos para evitar que este dictamen señalase también como responsable político al presidente del Principado, Javier Fernández, tal y como reclamaba Foro inicialmente, cuestión que hoy volvió a reclamar de nuevo con un voto particular, similar al defendido también por Podemos.

El dictamen aprobado hoy considera probado que el Gobierno activó de forma tardía el Plan de Incendios y no atendió las circunstancias advertidas desde los servicios de emergencias sobre los incendios que ya habían empezado a producirse en los días previos.

Además, incide en que las medidas de prevención recogidas en la estrategia de lucha contra los incendios no se aplicaron de forma debida, en que no hubo convocatoria para medidas antiincendios por parte de los ayuntamientos y que no se valoró el aviso de la AEMET que alertaba de los riesgos de que se produjeran incendios.

Con sus conclusiones se mostró muy crítico hoy el portavoz socialista, Marcelino Marcos Líndez, que al defender el voto particular del PSOE incidió en que el dictamen "carece totalmente de rigor" y que no tiene en cuenta la documentación aportada por organismos oficiales.

"Se ha devaluado totalmente el objeto de la comisión", ha subrayado el parlamentario socialista que ha asegurado que el dictamen es "frívolo y tendencioso", porque incluye "datos falseados" y errores conceptuales, y que no cabe pedir responsabilidad política alguna cuando hubo una "adecuada gestión" en materia de prevención y extinción de los incendios.

Por contra, Foro y Podemos plantearon en sus respectivos votos particulares que era una incongruencia que no se exigiese también responsabilidades al presidente del Principado como máximo responsable político del Gobierno.

Según Leal, es una incongruencia que no se quieran pedir responsabilidades políticas al jefe del Ejecutivo asturiano cuando es el máximo responsable de la coordinación entre consejerías y de la acción del gobierno.

Andrés Fernández, de Podemos, se ha pronunciado en el mismo sentido al señalar que hay una "responsabilidad por coordinación" que afecta también al jefe del Ejecutivo asturiano a quien ha pedido que asuma su culpa en estas catástrofes que espera que no se repitan.

Sin embargo, la diputada de IU, tras asegurar que en Asturias la prevención de incendios tiene importantes carencias y que registra una evidente falta de coordinación, ha dicho que desde la coalición no concibieron esta investigación como una caza de brujas al presidente del Principado sino como una forma de mejorar la política forestal.

El popular Rafael Alonso ha coincidido en que hubo fallos en la prevención y coordinación para hacer frente a esos cientos de incendios, pero que la responsabilidad se limita a los dos consejeros y altos cargos como responsables directos en la ejecución de esas medidas y a nadie más.

Desde Ciudadanos, Diana Sánchez, también ha afirmado que hubo una gestión deficiente pero que la responsabilidad de los incendios de 2015 no pueden alcanzar a Javier Fernández, aunque quizás sí el objeto de investigación hubiese sido la oleada de incendios de 2017.