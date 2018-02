Carcedo explicará al Parlamento los efectos de la prórroga presupuestaria

Oviedo, 5 feb (EFE).- La consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, comparecerá este viernes, a petición del PP, ante el pleno de la Junta General del Principado para informar sobre las consecuencias que conlleva la prórroga de los presupuestos de 2017 Y dar a conocer las cantidades de las que podrían disponer en las posibles leyes de crédito extraordinario que vayan a llevarse al Parlamento.

Ese mismo día, el presidente del Principado Javier Fernández, se someterá a las preguntas de la oposición por primera vez en el actual periodo de sesiones.

Según el portavoz socialista, Marcelino Marcos Líndez, esta semana el Gobierno finalizará el proceso para cerrar el ejercicio 2017, como "paso previo para saber las cantidades que se podrían disponer en las posibles leyes de crédito extraordinario", cuestión sobre la que informará la consejera de Hacienda el próximo viernes.

En su comparecencia, dará cuenta también de las consecuencias de estar en prórroga presupuestaria y sobre lo que hay que hacer a lo largo de 2018 para tratar de recuperar la mayor parte de los recursos que permitan garantizar los servicios públicos fundamentales.

La portavoz popular, Mercedes Fernández, ha señalado que si su grupo ha pedido esta comparecencia ha sido porque Carcedo no lo ha hecho a petición propia y quieren saber qué consecuencias va a tener esta prórroga de las cuentas públicas.

"El PSOE antepuso su cabezonería y sectarismo al interés de los asturianos y por eso estamos en prorroga presupuestaria", ha añadido la dirigente popular antes de incidir en que el Ejecutivo de Javier Fernández pudo haber sacado adelante el proyecto de ley con la alianza con el PP, al igual que hizo en dos ejercicios pasados.

Mercedes Fernández ha destacado también que el mismo viernes se tramitará en el pleno la toma en consideración de la Ley de parroquias rurales que han presentado los populares.

Sobre esta iniciativa, el portavoz socialista ha señalado que es sorprende que el PP sea ahora quien pide el reconocimiento de la personalidad jurídica de las parroquias cuando fue el Gobierno de Mariano Rajoy quien se lo quitó con la modificación de la Ley de bases de régimen local.

Marcos Líndez ha criticado también la "falta de rigor" con la que los populares presentan sus proposiciones de ley.

"Nos consta que hay informes jurídicos donde una vez más muestran que el PP no tiene ningún rigor a la hora de redactar esas proposiciones de ley, que no se hacen al peso, hay que hacerlas con rigor jurídico", ha subrayado el parlamentario socialista antes de precisar que su grupo no está en contra de que las parroquias recuperen su personalidad jurídica, pero que la proposición no puede contravenir una ley nacional que también ha sido aprobada por el PP.

A propuesta de Podemos, el viernes se debatirá una proposicion no de ley sobre concursos públicos que, según su portavoz, Emilio León, plantea, entre otras cuestiones, que el Instituto Adolfo Posada se convierta en una escuela de preparación de oposiciones y que se refuerce la administración pública para hacer frente a la precarización laboral.

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha incidido en que la comparecencia del presidente del Principado ante la Cámara debe servir para que éste traslade una posición clara respeto a dos grandes retos que tiene la región, como son la reforma del sistema de financiación y la influencia que la situación energética puede tener en la industria y minería asturianas.

Por contra, la presidenta de Foro, Cristina Coto, ha dicho que de la comparecencia de Javier Fernández sólo espera escuchar una vez más un "discurso vacío" o descalificaciones hacia quien pregunta.

Entre las iniciativas que Foro llevará a este pleno, Coto ha destacado su propuesta de plan de fomento de la natalidad, en la que plantea ayudas directas, a través del cheque bebé, y beneficios fiscales en el IRPF para revertir la actual tendencia.

Desde Ciudadanos, su portavoz, Nicanor García, tiene previsto pedir explicaciones al consejero de Educación, Genaro Alonso, sobre la falta de desarrollo normativo de la Ley de autoridad del profesorado, aprobada hace cinco años pero que aún no dispone de un protocolo de actuación frente a los ataques por parte de los alumnos, que están registrando un ligero aumen to.