El PSOE propone reprobar la gestión económica de gobierno municipal de Gijón

Gijón, 6 feb (EFE).- El grupo municipal del PSOE de Gijón propondrá en el próximo pleno la reprobación de la actuación del equipo de gobierno de Foro por su "mala" gestión económica y presupuestaria.

Así lo ha asegurado la concejala socialista Marina Pineda que también ha urgido al gobierno local a que presente al resto de grupos de la oposición a lo largo de este mes las previsiones económicas para los próximos cinco años y las medidas que considera necesaria para cumplir las obligaciones legales.

Además, le ha instado a que no adopte decisiones que comprometan gastos no presupuestados "en tanto no alcance un consenso acerca de las medidas a incluir en el plan económico financiero" que debe elaborar tras superar la regla de gasto el pasado ejercicio.

En rueda de prensa, ha afirmado que es "impresncindible poner coto" a la gestión de la económica del equipo municipal liderado por Carmen Moriyón.