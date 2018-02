El PP ve votantes del PSOE disgustados con apoyo a oficialidad del asturiano

Oviedo, 6 feb (EFE).- El PP de Asturias ha reiterado hoy su rechazo a la cooficialidad del asturiano, una postura en la que aspira a tener "la mayor compañía política posible" por lo que ha pedido a Foro claridad y ha advertido al PSOE de que muchos de sus votantes están "seriamente disgustados" con el giro de esta formación.

"Nosotros tenemos una postura nítida y eso es interpretar adecuadamente al votante de centro derecha e incluso al de centro izquierda", ha advertido la presidenta regional del PP, Mercedes Fernández, en una rueda de prensa para presentar la jornada que su partido celebrará mañana en Gijón para analizar, con el apoyo de expertos, las consecuencias que tendría la oficialidad.

Según la dirigente popular, dicha medida no tendría el carácter "amable" que defienden algunos de sus promotores dado que su aplicación "comporta derechos y obligaciones" y afectaría de forma inmediata "a la vida ordinaria de las familias, al quehacer de las empresas, a las universidades, a la relación de la administración con los ciudadanos y en la vida de los opositores".

Fernández ha incidido en que a su partido "le saltaron las alarmas" cuando Foro, en el último debate sobre el estado de la región, se opuso a una iniciativa que rechaza de forma explícita la oficialidad, a lo que se añadió el apoyo mostrado por la alcaldesa de Gijón, la forista Carmen Moriyón, a dicha medida.

La cooficialidad, que requeriría de una reforma estatutaria aprobada por los tres quintos de los 45 diputados autonómicos y por mayoría absoluta de las Cortes Generales, no figuraba en el acuerdo de coalición suscrito por PP y Foro para las dos últimas elecciones generales, según ha recordado la líder regional del PP.

Tras incidir en que desde el ámbito municipal no hay ninguna competencia para impulsar la oficialidad, Fernández ha subrayado que "las alarmas se siguieron disparando" cuando la FSA-PSOE cambió su postura tradicional de rechazo a esa medida y "por sólo tres votos" de diferencia la incorporó a su ideario político.

"No queremos jugar a ningún disimulo: el PP no comparte la oficialidad, que no es un termómetro de asturianía porque somos tan asturianos como el que más, pero aquí se trata de que unos pocos quieren imponer a todos algo que no esta en la demanda de la sociedad asturiana", ha añadido.

A su juicio, operaciones "tan artificiales" deben desmontarse "con naturalidad" dado que con la se "desplegarían derechos y obligaciones que invaden la vida de la gente" pese a que Asturias, lo que no quiere, "son traductores" y sí "demanda muchas cosas, como que el AVE venga rápido".

"Sí al asturiano, pero no a la cooficialidad como dice nuestro Estatuto", ha apuntado tras defender que la ley de uso y promoción del bable vigente desde 1998 es "eficaz", "abandera el uso del asturiano" y, pese a que tuvo algunas "controversias" en el ámbito judicial, fue aprobada por un Gobierno del PP

Fernández ha subrayado que ella misma habla asturiano mientras que a algunos de los que defienden la oficialidad nunca les escuchó decir "ni un modismo" en bable y ha avanzado que en los próximos meses su partido estará "muy atento" a ver cómo se van definiendo el resto de los partidos, y en particular Foro, para definir qué relación tendrá con el PP de cara a las autonómicas y municipales de 2019.

La jornada organizada mañana por el PP en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón pretende, según el diputado David González, explicar los efectos que la oficialidad tendría para la vida cotidiana de la gente "se aplique de manera amable o no".

En la sesión participarán el doctor en Filología y experto en Dialectología, Félix Fernández de Castro; el catedrático de Derecho Internacional y ex presidente de Sociedad Civil Catalana, Rafael Arenas, y un emigrante asturiano en Baleares, Joaquín López, que explicará las consecuencias de la inmersión lingüística.