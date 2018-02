'Binomio', un proyecto de ciencia y arte inspirado en Margarita Salas

Madrid, 7 feb (EFE).- El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha presentado hoy 'Binomio', una obra audiovisual y 59 dibujos de la artista Eva Loozt, inspirados en el trabajo de la investigadora Margarita Salas, precursora de la biología molecular en España y Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal.

Salas y Lootz protagonizan la primera edición de 'Binomio. Diálogos entre arte y ciencia', un proyecto que "pretende aunar ciencia y arte" y que estará dedicado al trabajo de "científicos que estén o hayan pasado por el CNIO", ha explicado la directora del CNIO, María Blasco, en el acto de presentación.

El proyecto -una iniciativa del CNIO con el apoyo de la Fundación Banco Santander- se expondrá en la sede del centro de investigación hasta el 6 de abril, y el 23 de febrero se presentará en la feria de Arte ARCO, donde se pondrá a la venta.

Los beneficios de la venta de las obras se destinarán a la iniciativa 'Amigos del CNIO' para la investigación contra el cáncer.

"Ciencia y arte son dos maneras indispensables de entender e interpretar el mundo", y con Binomio "queremos centrarnos en los territorios comunes" de estas dos disciplinas porque ambas "necesitan creatividad, libertad, reflexión y curiosidad", ha dicho la directora del CNIO.

La obra audiovisual y los 59 dibujos que forman la exposición surgen de conversaciones y encuentros entre la científica y la artista y se han concebido como "pensamientos o iluminaciones" que reflexionan sobre las principales líneas de investigación de Salas y también sobre su brillante trayectoria en un mundo eminentemente masculino.

"Cuando María me llamó para proponerme el proyecto no lo dudé. La experiencia ha sido única. No sabía qué iba a salir de todo esto pero Eva ha hecho unos dibujos maravillosos", ha manifestado Margarita Salas, discípula de Severo Ochoa y la primera mujer científica en la Real Academia Española y la primera española en la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

Además, "mi primera pasión es la ciencia pero el arte es la segunda, así que estoy muy feliz con el resultado", ha agregado.

A la manera inversa, la autora de las obras, Premio Nacional de Artes Plásticas (1994), siempre había mostrado interés por la ciencia y la tecnología, aunque "hasta ahora, como buena artista visual que soy, había sentido más curiosidad por los fenómenos físicos, que son más vistosos" que el lenguaje de los genes, ha dicho la artista.

Lootz ha explicado que la serie está compuesta por 59 dibujos, "60 menos uno porque el mundo es imperfecto"; que no son una interpretación del trabajo de Margarita ni una ilustración de sus ideas, sino un testimonio, la huella de un diálogo entre dos mujeres y un cruce de observaciones y reflexiones.

La autora eligió los dibujos porque hasta hace poco, "el dibujo era un género poco valorado; se le consideraba poco profesional y preparatorio pero ya no. Desde la llegada del arte contemporáneo, el dibujo es una gran herramienta para expresar relaciones abiertas".

Lootz también se ha referido a la discriminación de género y ha destacado el valor y la pasión de Margarita Salas que, como mujer y científica, "lo ha tenido siempre mucho más complicado que nosotras las artistas".