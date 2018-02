Juncadella: "La experiencia de Daytona es oro para Alonso de cara a Le Mans"

Tarragona, 7 feb (EFE).- El piloto Daniel Juncadella ha asegurado hoy miércoles en la presentación del primer taller 'flagship Petronas en España', ubicado en Tarragona y de nombre Bermar que la experiencia de las 24 horas de Daytona "es oro para Fernando Alonso de cara a Le Mans".

Juncadella, que espera una llamada de Mercedes para conocer sus planes para el año 2018, ha afirmado que el piloto asturiano "se ha adaptado a diferentes categorías y ha gestionado el tráfico, considero que le va a servir mucho en el futuro".

El catalán se ha mostrado muy satisfecho de haber participado junto al asturiano en Daytona: "Es algo especial para mí. Empecé a correr en karts a los 14 años y cuando vi a Alonso le dije a mi padre que quería ser como él".

Respecto al futuro, Juncadella actualmente no tiene equipo y espera conocer los planes de Mercedes. "En DTM acabé con un poco de mal sabor de boca en 2016. Acaban de anunciar a Pascal Wehrlein y el otro favorito soy yo porque estuve de piloto reserva, pero aún se tiene que decidir", ha comentado.

El piloto ha confesado que siente especial predilección por la Fórmual E. "Sigue un calendario un poco diferente al resto de categorías y para este año no tenía un sitio. Me encanta y me gustaría acabar corriendo ahí", ha aseverado.