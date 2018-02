Cádiz y Oviedo se citan en Carranza con el segundo puesto en juego

Madrid, 8 feb (EFE).- Cádiz y Oviedo disputarán este fin de semana el duelo estelar de la vigésima sexta jornada de LaLiga 1/2/3 con el segundo puesto en juego, en tanto que el resto de aspirantes están obligados a no fallar para mantener o incrementar sus opciones de luchar por dicha plaza de ascenso directo.

Mientras tanto, el Huesca cabalga imparable y destacado en el liderato don ocho puntos de ventaja tras encadenar nueve partidos sin perder -ganados los cuatro últimos-. El cuadro oscense, único del campeonato invicto en casa, recibirá a la Cultural Leonesa, que se debate en la zona roja pero que ya en la ida se impuso al conjunto que dirige Joan Francesc Ferrer 'Rubi'.

La racha del Oviedo de Juan Antonio Albacete Anquela es aún superior. Lleva diez encuentros sin perder. Esta marcha y los últimos pinchazos del Cádiz le han permitido igualar a puntos a los hombres de Álvaro Cervera. Y este sábado visitan el mítico Ramón de Carranza dispuestos a prolongar su estado de gracia.

Un empate o un triunfo además les concedería ventaja en el enfrentamiento particular tras haber vencido por 1-0 en el Carlos Tartiere en la primera vuelta a un Cádiz que no podrá contar con el delantero Daniel Romera, lesionado, pero que se ha conjurado para no fallar en uno de los primeros momentos de la verdad de la temporada.

A tan solo tres puntos de este dúo circulan Rayo, Numancia y Lugo. Sobre el papel el que lo tiene más sencillo es el cuadro vallecano, que recibirá al Sevilla Atlético, penúltimo, ya que los equipos soriano y gallego visitarán a Sporting y Zaragoza.

No obstante, el conjunto de Míchel no puede fiarse del filial sevillista, al que le urgen los puntos para ver alguna luz y agarrarse a toda opción para no rendirse antes de tiempo.

El Sporting tratará de sacarse la espina de la derrota en el derbi en Oviedo y volver a acercarse a la zona de promoción, para lo que necesita deshacerse del Numancia de Jagoba Arrasate, cuya buena labor defensiva -tres partidos sin encajar goles- le permite seguir en la parte de privilegio.

Para el Lugo después de enlazar dos victorias y dos empates el desplazamiento a la capital aragonesa es clave dentro de su sueño. Pero es tan importante como complicado ante un Zaragoza que quiere agarrarse a La Romareda para no verse metido en más problemas y si se da el caso llegar a la última fase de la campaña con pociones a pelear por el 'play off'.

Granada y Valladolid abren el programa del fin de semana este viernes con el mismo objetivo de retornar a dichas posiciones. El equipo andaluz ha ganado sus últimos cinco partidos en Los Cármenes y marcha en fase ascendente, al igual que el pucelano, que lleva cuatro compromisos sin perder.

Osasuna, octavo e instalado entre Granada y Valladolid, visitará al Almería, que está basando la lucha por la supervivencia en la fortaleza en el estadio de los Juegos Mediterráneos.

En el resto de encuentros habrá una dura lucha por la salvación, ya que entre el undécimo, el Albacete, y la Cultural Leonesa, que marca el descenso, tan solo hay tres puntos de distancia.

El cuadro manchego recibirá en el Carlos Belmonte al Nástic, que lleva cinco jornadas sin ganar y trata de recomponer filas con su nuevo técnico, Nano Rivas.

Joseba Etxeberria, relevo de José Luis Martí al frente del Tenerife, debutará en el Heliodoro Rodríguez López ante otro equipo angustiado por su deficiente clasificación, el Córdoba, vigésimo a diez puntos de la salvación.

El Alcorcón, que como el cuadro tinerfeño tiene un punto de margen, visitará a un rival directo como el Barcelona B en un Mini Estadi donde nunca ha ganado el conjunto madrileño. El filial azulgrana, además, está pletórico después de enlazar tres victorias y salir de la zona de peligro.

El Reus, decimoséptimo con un punto de distancia respecto al descenso, no puede permitirse un nuevo fallo en su feudo, y más ante el colista Lorca, que lleva nueve derrotas consecutivas.

- Programa de la 26ª jornada:

. Viernes:

Granada - Valladolid 21:00

. Sábado:

Sporting - Numancia 16:00

Cádiz - Oviedo 18:00

Barcelona B - Alcorcón 18:00

Almería - Osasuna 20:00

. Domingo:

Albacete - Nàstic 12:00

Huesca - Cultural Leonesa 16:00

Rayo - Sevilla At. 18:00

Reus - Lorca 18:00

Tenerife - Córdoba 20:00

Zaragoza - Lugo 20:30.